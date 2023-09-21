Два дома по улице Тунакова в Казани признаны аварийными

Два трехэтажных многоквартирных жилых дома в Московском районе Казани – Тунакова, 64 и Тунакова, 66 – признаны аварийными. Постановления исполкома опубликованы в новом выпуске электронного сборника правовых актов и документов.

«Собственникам жилых помещений <...> обеспечить снос аварийного дома в шестимесячный срок после принятия настоящего постановления; вывоз строительного мусора после сноса здания», – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в центре Казани снесут признанный аварийным дом на ул. Чернышевского.