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Руc Тат
Общество 21 сентября 2023 10:38

Два дома по улице Тунакова в Казани признаны аварийными

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Два трехэтажных многоквартирных жилых дома в Московском районе Казани – Тунакова, 64 и Тунакова, 66 – признаны аварийными. Постановления исполкома опубликованы в новом выпуске электронного сборника правовых актов и документов.

«Собственникам жилых помещений <...> обеспечить снос аварийного дома в шестимесячный срок после принятия настоящего постановления; вывоз строительного мусора после сноса здания», – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в центре Казани снесут признанный аварийным дом на ул. Чернышевского.

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