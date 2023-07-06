news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 6 июля 2023 10:15

В центре Казани снесут признанный аварийным дом на ул. Чернышевского

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Казани признан аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом №17/38 по улице Чернышевского. Соответствующее решение приняли власти Казани. Постановление опубликовано в сегодняшнем сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Собственникам жилых помещений в шестимесячный срок необходимо обеспечить снос аварийного дома и вывоз строительного мусора.

В двухэтажном кирпичном доме помимо жилых помещений расположены кафе, гостиница, хостел, парикмахерская, магазины и офисы.

#снос домов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное