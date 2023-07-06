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Новости Татарстана и Казани
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В центре Казани снесут признанный аварийным дом на ул. Чернышевского
В Казани признан аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом №17/38 по улице Чернышевского. Соответствующее решение приняли власти Казани. Постановление опубликовано в сегодняшнем сборнике документов и муниципальных правовых актов.
Собственникам жилых помещений в шестимесячный срок необходимо обеспечить снос аварийного дома и вывоз строительного мусора.
В двухэтажном кирпичном доме помимо жилых помещений расположены кафе, гостиница, хостел, парикмахерская, магазины и офисы.
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