Два детских сада в Казани готовятся к открытию после капитального ремонта

В Казани в высокой степени готовности находятся два дошкольных образовательных учреждения. Это детсад в микрорайоне «Салават Купере» и детсад №126 на улице Тунакова. Предполагается, что оба детских сада откроются в ноябре или декабре. Об этом во время прямого эфира в соцсети Instagram сообщил глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

«Сейчас закупается последнее необходимое мягкое оборудование, и эти детские сады примут детей. Кроме того, детский сад в „Салават Купере“ организует две группы для детей с нарушениями речи», — сказал он.

По словам Миронова, с 2016 года отмечается серьезный рост соответствующей инфраструктуры. За пять лет в двух районах Казани построено десять новых детских садов. Восьмой новый детский сад был открыт в «Салават Купере».

Открываются детские сады и после ремонта. За пять лет в Кировском и Московском районах капитально отремонтированы 11 дошкольных образовательных организаций. Ежегодно на ремонт детсадов районам Казани из бюджета Татарстана выделяется примерно 100 млн рублей.

«Буквально недавно мы открыли детсад №417 в поселке Юдино, до этого — детсад №279 на улице Серова. Это не случайно, потому что заканчивается строительный сезон. Эти детские сады оснащались дополнительным оборудованием, мебелью, кухонной утварью. Сейчас они уже приняли наших детей», — добавил глава Кировского и Московского районов города.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что благодаря реализации национального проекта «Демография» по всей России открываются ясельные группы в новых детских садах. Всего создано 169,9 тыс. мест в яслях. По итогам реализации нацпроекта до конца 2024 года должно быть введено 256,8 тыс. мест.

Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.