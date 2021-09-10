На строительство детсадов по нацпроектам Татарстан из бюджета РФ получил 2 млрд рублей

На строительство детских садов по национальным проектам Татарстану в этом году из федерального бюджета выделено 2 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов во время посещения полилингвального детсада № 101 «ЯСам» в Казани.

«По двум нацпроектам “Демография” и “Жилье и городская среда” в Татарстане в этом году строится 16 детских садов. И на это из федерального бюджета выделено 2 млрд рублей. А сама республика направила 1,8 млрд рублей на то, чтобы появились вот такие, как “ЯСам”, детсады. Никогда раньше, как за последние годы, субъекты РФ не получали такой поддержки. А со следующего года средства будут выделены и на ремонт школ», – сказал спикер.

Гильмутдинов отметил, что поддержка российских регионов будет продолжена, поскольку поставлена задача – обеспечить всех детей местами в детсадах. «Федеральная поддержка в первую очередь касается создания мест для детей с 1,5 до 3 лет. Вопрос по местам в детсадах для детей с 3 до 7 лет мы решили, осталось точечно доработать», – подчеркнул он.

По словам депутата, строительство детсада «ЯСам» в Кировском районе Казани по нацпроекту «Демография» началось в феврале прошлого года, а уже в марте 2021-го он начал функционировать.

Заведующая детским садом Лилия Галиева добавила, что дошкольное учреждение рассчитано на 340 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Здесь сформировано 18 групп, в том числе 10 – для детей ясельного возраста и две группы – для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«С раннего возраста дети начинают изучать языки. Наряду с русским они изучают татарский и английский. Это наше направление. У нас есть своя разработанная программа, и мы по ней работаем. Наша главная задача – научить понимать и применять разговорную речь. Педагоги создали свои игры для изучения татарского языка. Причем в группах 70% детей – русские», – сообщила руководитель детсада.

В дошкольном учреждении оборудованы музыкальный и физкультурный залы, сенсорная комната, кабинеты учителей-логопедов, педагогов-психологов, а также универсальные классы для проведения дополнительных образовательных занятий.

Кроме того, в детском саду функционирует лингафонный кабинет и создано методическое пособие для обучения в нем языкам. Дети осваивают языки не только на специальных занятиях, но и на уроках по инженерной грамотности, на которых они изучают робототехнику, работу в мультстудии и математику.

Спортивный зал оборудован комплексом детских тренажеров. А с детьми занимается чемпионка России по легкой атлетике Анна Крылова, которая работает здесь инструктором по физкультуре.

В коридорах детского сада размещены развивающие игры – бизиборды и магнитные шахматные доски.

«Наши дети больше любят шахматы, чем гаджеты. И очень приятно видеть, когда вечерами папы со своими детьми здесь играют в шахматы», – поделилась Галиева.

Благодаря реализации национального проекта «Демография» по всей России открываются ясельные группы в новых современных детских садах. Всего создано 169,9 тыс. мест в яслях. По итогам реализации нацпроекта, до конца 2024 года, должно быть введено 256,8 тыс. мест.

Национальные проекты были инициированы Президентом России Владимиром Путиным.