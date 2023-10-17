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Два человека пострадали при столкновении автобуса и тепловоза в Альметьевске
В результате столкновения автобуса и тепловоза на железнодорожном переезде в Альметьевске пострадали два человека, сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Напомним, водитель автобуса «ГАЗ» выехал на переезд на красный сигнал светофора и столкнулся с ремонтно-восстановительным краном. По предварительным данным, водитель отвлекся, принимая оплату за проезд, в результате чего произошло ДТП.
По данным ГИБДД, на момент столкновения в автобусе находилось четыре пассажира. Двое из них получили незначительные травмы и были отпущены врачами после осмотра.
Госавтоинспекция призывает водителей к повышенной бдительности при пересечении железнодорожных переездов и неукоснительному соблюдению ПДД.
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