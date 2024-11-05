Два человека погибли после удара ВСУ по автомобилю в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) гражданский автомобиль в Приволье Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате погибла семейная пара, сообщили в Правительстве ЛНР.

«В автомобиле находились Владимир Иванович Молодык и его супруга Ольга Анатольевна. Оба получили ранения несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении. Отмечается также, что погибший Владимир Молодык работал в Администрации Лисичанска.

Ранее мы рассказывали, что в Белгороде беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом. По предварительной информации, пострадал один мирный житель.