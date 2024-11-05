Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде

В Белгороде беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом. По предварительной информации, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.



«В результате удара в одном МКД загорелись три квартиры — пожарные расчеты занимаются ликвидацией очагов возгорания», – написал он в Telegram-канале.



Информация о последствиях атаки уточняется. Все оперативные службы работают на месте.

Фото: t.me/vvgladkov