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Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде
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В Белгороде беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом. По предварительной информации, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате удара в одном МКД загорелись три квартиры — пожарные расчеты занимаются ликвидацией очагов возгорания», – написал он в Telegram-канале.
Информация о последствиях атаки уточняется. Все оперативные службы работают на месте.
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