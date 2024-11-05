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СВО 5 ноября 2024 16:51

Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде

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В Белгороде беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом. По предварительной информации, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате удара в одном МКД загорелись три квартиры — пожарные расчеты занимаются ликвидацией очагов возгорания», – написал он в Telegram-канале.

Информация о последствиях атаки уточняется. Все оперативные службы работают на месте.

Фото: t.me/vvgladkov

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