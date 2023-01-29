Два человека погибли и семь ранены при обстреле моста в Запорожской области

В результате ракетного удара по мосту в поселке Светлодолинское Запорожское области, предварительно, погибли два человека, ранены еще семь. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По мосту, на котором, напомним, велся ремонт, было выпущено три ракеты HIMARS. Одну из них удалось сбить.

«Всего пострадали девять мирных человек. На данный момент известно о двух убитых и семи раненых», — рассказал он в своем телеграм-канале.