ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Запорожской области

ВС Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочная в Запорожской области, где проводились ремонтные работы. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, есть жертвы среди мирного населения.

«Сегодня около 12.30 террористы УГИЛ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочную в пос.Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области», — говорится в телеграм-канале Рогова.