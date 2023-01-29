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Политика
29 января 2023  16:17

ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Запорожской области

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ВС Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочная в Запорожской области, где проводились ремонтные работы. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, есть жертвы среди мирного населения.

«Сегодня около 12.30 террористы УГИЛ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочную в пос.Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области», — говорится в телеграм-канале Рогова.

 

Фото: телеграм-канал Владимира Рогова

#Запорожская область #ракетный удар
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