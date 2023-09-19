Два человека погибли и 26 пострадали в Карабахе на фоне обострения ситуации в регионе

В результате обострения конфликта в Карабахе погибли 2 человека, еще 26 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство «Арменпресс».

Отмечается, что с азербайджанской стороны заявлений о потерях не поступало.

Ранее мы сообщали, что государственное информационное агентство «Арменпресс» опубликовало кадры последствий обстрелов со стороны ВС Азербайджана.