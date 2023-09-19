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Два человека погибли и 26 пострадали в Карабахе на фоне обострения ситуации в регионе
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В результате обострения конфликта в Карабахе погибли 2 человека, еще 26 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство «Арменпресс».
Отмечается, что с азербайджанской стороны заявлений о потерях не поступало.
Ранее мы сообщали, что государственное информационное агентство «Арменпресс» опубликовало кадры последствий обстрелов со стороны ВС Азербайджана.
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