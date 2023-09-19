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Происшествия 19 сентября 2023 15:06

Армянские СМИ опубликовали кадры разрушений после обстрела со стороны ВС Азербайджана

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Государственное информационное агентство «Арменпресс» опубликовало кадры последствий обстрелов со стороны ВС Азербайджана, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на видео – жилой сектор Степанакрета. На кадрах видны разрушенные автомобили, выбитые стекла в окнах близлежащих домов. Одно из зданий получило существенные повреждения.

Напомним, сегодня Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера. Будут ликвидированы позиции формирований Вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Несмотря на обострение, российские миротворцы продолжили выполнять свои функции в Карабахе.

#армения
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