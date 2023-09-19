Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Армянские СМИ опубликовали кадры разрушений после обстрела со стороны ВС Азербайджана
Государственное информационное агентство «Арменпресс» опубликовало кадры последствий обстрелов со стороны ВС Азербайджана, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, на видео – жилой сектор Степанакрета. На кадрах видны разрушенные автомобили, выбитые стекла в окнах близлежащих домов. Одно из зданий получило существенные повреждения.
Напомним, сегодня Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера. Будут ликвидированы позиции формирований Вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Несмотря на обострение, российские миротворцы продолжили выполнять свои функции в Карабахе.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа