Два человека погибли, еще пять пострадали при взрые на нефтяном месторождении в Югре

Пять человек пострадали, двое погибли при взрыве на нефтяном месторождени в Югре, сообщает ТАСС.

Ранее мы сообщали, что сегодня на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в ХМАО прогремел взрыв.

В результате ЧП в больницу были направлены несколько человек, все они находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб.

По предварительной версии, взрыв могпроизойти при проведении пусковых работ на гибкой насосно-компрессорной трубе.