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Руc Тат
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Происшествия 14 августа 2023 22:21

Два человека погибли, еще пять пострадали при взрые на нефтяном месторождении в Югре

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Пять человек пострадали, двое погибли при взрыве на нефтяном месторождени в Югре, сообщает ТАСС.

Ранее мы сообщали, что сегодня на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в ХМАО прогремел взрыв.

В результате ЧП в больницу были направлены несколько человек, все они находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб.

По предварительной версии, взрыв могпроизойти при проведении пусковых работ на гибкой насосно-компрессорной трубе.

#хмао #взрыв
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