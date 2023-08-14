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Два человека погибли, еще пять пострадали при взрые на нефтяном месторождении в Югре
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Пять человек пострадали, двое погибли при взрыве на нефтяном месторождени в Югре, сообщает ТАСС.
Ранее мы сообщали, что сегодня на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в ХМАО прогремел взрыв.
В результате ЧП в больницу были направлены несколько человек, все они находятся в тяжелом состоянии.
На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб.
По предварительной версии, взрыв могпроизойти при проведении пусковых работ на гибкой насосно-компрессорной трубе.
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