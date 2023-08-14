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Происшествия 14 августа 2023 21:38

Четыре человека пострадали при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в ХМАО

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Сегодня на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в ХМАО прогремел взрыв, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Няганская окружная больница сообщила, что в результате ЧП пострадали четыре человека.

Сейчас пострадавших доставляют с месторождения в медицинское учреждение, все они находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, у пострадавших около 70% ожога тела.

#хмао #взрыв
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