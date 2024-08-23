Духовное собрание мусульман РФ: Экстремистов и террористов нужно содержать отдельно

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О необходимости отдельного содержания в местах лишения свободы обвиняемых или осужденных за экстремизм и терроризм высказался замглавы Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественного совета при ФСИН РФ, имам-хатыб Денис Мустафин.

«Сегодня обвиняемые или осужденные по уголовным статьям за экстремизм и терроризм содержатся вместе с остальными заключенными. И вербовщик находится в постоянном контакте со своим объектом, ежедневно имея возможность личного общения и криминального влияния. Поэтому важным фактором является разделение содержания под стражей людей, осужденных по вышеназванным статьям. А иностранных граждан необходимо депортировать в страны их исхода для дальнейшего отбывания соответствующего наказания ими в таком же, раздельном, формате заключения», – отметил имам-хатыб.

Также Мустафин рекомендовал жителям страны сохранять гражданское согласие и не позволить врагам внести раздор среди народов и религий России, как бы им этого ни хотелось сделать

«Необходимо полное единение в решимости противостоять любым формам экстремизма и терроризма. Мы не должны поддаваться на провокации и идти на поводу у тех, кто пытается разрушить многонациональный и многоконфессиональный мир и спокойствие в нашем доме» , – подчеркнул Денис Мустафин.

Полный текст обращения замглавы Духовного собрания мусульман России (ДСМР) доступен на сайте организации.