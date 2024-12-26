Евгений Богачев: «Сложности УНИКСа связаны с финансовыми вопросами, но не только»

Рустам Минниханов на этой неделе вручил президенту УНИКСа Евгению Богачеву орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. «ТИ-Спорт» побеседовал с главой клуба о награде, сложностях команды в новом сезоне, трансферных вопросах и популярности баскетбола в Татарстане.





23 декабря Евгений Богачев получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени из рук Раиса Рустама Минниханова

Фото: rais.tatarstan.ru

«Я не гнался за наградами, но биография говорит за себя: 29 лет в министерстве, 21 – в банке и 26 – в баскетболе»

Евгений Борисович, в понедельник вас наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Каковы ваши впечатления?

Да, 6 сентября этого года Президент России подписал Указ о награждении за спортивные заслуги (Евгений Борисович награжден за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу, – прим. Т-и). Раис Татарстана Рустам Минниханов зачитывал на награждении.

Представили к награде, что стало неожиданностью для меня, честно говоря. Я так понимаю, это решение шло от Единой лиги ВТБ. Но у меня уже был орден VI степени за заслуги, когда я в банке работал. Сейчас по очередности третья – такой порядок.

Плюс Казань у нас считается столицей спорта, пусть и негласно. На сегодня я уже 26 лет руковожу УНИКСом. Все это вкупе собирается. И недавно 100 лет баскетболу было в Татарстане. Стечение нескольких факторов.

Какие главные успехи уходящего года можете выделить для себя?

Этот год в целом очень тяжелый для страны. Наша страна успешно наступает на фронтах. У всех есть надежда, что следующий год будет значительно лучше. И, может быть, закончится все это. Это одно из главных желаний. Тогда людям будет больше дела до спорта, хотя и сейчас огромное внимание даже в этой обстановке уделяется спорту руководством Татарстана. Они очень поддерживают спорт. Мы не сильно «упали». Упали только из-за Евролиги, но, как говорят, обойдемся сами. Мы держим планку и, может быть, даже прыгнем повыше.

Второе: для меня лично этот год отметился тем, что действительно меня наградили очень высокой наградой. Я не гнался за ней. Если мою биографию посмотреть, у меня было три вида работ – от рабочего до министра в сфере бытового обслуживания проработал 29 лет. Дальше – 21 год председателем в Национальном банке. И 26 лет руковожу УНИКСом, из них 16 лет на общественных началах. У меня были награды и в Минбыте, когда был молодым директором, наградили «Знаком Почета», когда был председателем банка. Но эта награда именно за спортивные заслуги, поэтому год для меня успешный в этом плане.

«Серебро УНИКСа прошлого сезона — это тоже металл все-таки драгоценный и вечный» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Серебро УНИКСа прошлого сезона — это тоже металл все-таки драгоценный и вечный. У нас огромное количество европейских трофеев: Кубок Европы, Кубок ФИБА Европы, Еврокубок, Кубок Северной Лиги. У нас три или четыре Кубка России, сколько серебряных медалей… У нас за 26 лет, если я правильно помню, только один год был без медалей.

Даже вчера, когда награждали, я проговорил, что я уже хотел потихоньку заканчивать свою карьеру, если это можно назвать карьерой. Это такая карьера, что валидол тут иногда не помогает. Я хотел бы в зрителя уже превратиться, сидеть на трибуне болельщиком. Но учитывая такую награду, что мне дали, я решил еще немножко поработать, чтобы оправдать ее.

Если вы в зрители уйдете, баскетбола в республике и УНИКСа в нынешнем его виде может уже не быть?

Да нет, ну почему? Молодым у нас дорога.

Всем известно, что именно вы сделали УНИКС таким, какой он сейчас есть.

Ну спасибо. Действительно, нельзя сравнивать, но я 21 год работал в банке и 26 лет – в баскетболе. Возьмите любую спортивную сферу, там столько было руководителей... Я и тренеров стараюсь редко менять. Менял, но далеко не отпускал. Вот Станислав Еремин рядом – он мой лучший советник, помощник и резервный тренер. Надо будет – в любую минуту заменит Перасовича и любого победит.

«Сейчас мы на третьем месте, и я даже этому пока радуюсь. Но все впереди, игр еще много» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сложности УНИКСа в нынешнем сезоне связаны с финансовыми вопросами, но не только»

Как в целом оцениваете 2024 год? Прошлый сезон закончили серебром, что неплохо после чемпионства. Новый сезон пока немножко со скрипом идет.

Да, со скрипом пока идет. Сложнее все стало. Сейчас мы на третьем месте, и я даже этому пока радуюсь. Но все впереди, игр еще много. Трудности в том, что расходы резко увеличились, а спонсорство стало трудней в связи со всеми обстоятельствами. Вы знаете, и кредиты дорогие стали, ставка повысилась и так далее.

Первое: цены выросли на покупку валюты, доллар и евро резко выросли за сто [рублей за единицу], а нам спонсоры дают в рублях. А у нас шесть игроков иностранных. Второе: у нас стало столько игр внутри чемпионата – по четыре с каждой командой. Это столько перелетов! С этими ценами на билеты тоже расходы выросли. Поэтому, как говорят, «не до жиру, а быть бы живу».

Бюджет УНИКСа остался на прежнем уровне?

Наша команда по-прежнему четвертая по бюджету в России. А две первые команды вы знаете – это ЦСКА и «Зенит», их бюджет примерно в два раза, по официальным отчетам, выше нашего. И «Локомотив-Кубань» выше. Поэтому так... Конечно, хочется быть первыми, вторыми. Будем биться за это. Но, скажем, рвать рубашку, что мы все провалим, пока не вижу смысла, мы боремся. Но трудности есть.

Что впереди? Зависит от удачи, чтобы не было травм игроков, понимаете? Вот сейчас у нас травмирован Луи Лабери. То есть уже не 6, а 5 легионеров. Ну надеемся, что через месяц он будет в строю. Но есть и другие проблемы – то болезни инфекционные, то еще что-то. Если команда к финалу и полуфиналу, четвертьфиналу подходит со здоровыми всеми, то они шансов выиграть имеют больше. А если два-три больных, то и деньги уже не помогут.

«Конечно, нам не хватает Димитриевича. Он не всегда блестящий был, но последние годы были очень удачными» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Согласны, что отъезд Димитриевича сильно повлиял на команду?

Не согласен. Конечно, нам не хватает Димитриевича. Он не всегда блестящий был, но последние годы были очень удачными. Снайпер, все при нем. Он и передачи отдавал, «подпитывал» французов, чтобы хорошо забивали. Он командный игрок, его уход, конечно, повлиял. У нас эта позиция сейчас слабее. Но в «Олимпии» Димитриевич сейчас не блещет – дают мало времени ему.

Здесь Ненад был звездой. Как думаете, почему у него в Италии не очень получается? Разве такая разница в уровне чемпионатов?

Видите, Италия участвует в Евролиге. Когда мы были в Евролиге, и нам легче было брать звездных игроков. Поэтому в Милане уже избыток игроков в команде. Вот у Димитриевича не получается что-то, и они взяли еще одного на эту позицию (осенью «Олимпия» подписала защитника «Варезе» Нико Мэнниона, – прим. Т-и). И его не отпускают. Там бюджеты другие. Мы же сейчас играем только внутри страны. Дело не только в деньгах. Если бы мы были в Евролиге, Димитриевич бы остался.

Надо сказать, что его мы раскрыли здесь. Он первый год был никакой, второй получше. Его, кстати, не хотел брать наш тренер. Я настоял – он отыграл третий год в прошлом сезоне и показал блестящую игру.

А насколько Тони Тейлор и Акун- Перселл сумели восполнить потерю?

Я не могу сказать, насколько они хуже или лучше. Например, по последней игре с «Зенитом» я очень доволен – и Акун-Перселл и центровой наш Рейнольдс показали очень хорошую игру. Но не получается в каждой игре так сыграть. Вместе мы должны играть нормально и без Димитриевича.

«Головокружения от успеха у Перасовича точно нет. Как только появляется, я провожу беседы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не согласен, что у Перасовича замылились глаза. Это великий тренер»

Среди болельщиков есть мнение, что у Велимира Перасовича немного «замылились» глаза, потому что он здесь уже четвертый сезон.

Я не поддерживаю это. Он своеобразный тренер. Если так говорить, Паскуаль ведь тоже не первый год (Хавьер Паскуаль, главный тренер «Зенита», – прим. Т-и) здесь работает. Видели, какая игра была у нас с «Зенитом»? Какие эмоции у него были. И он же знаменитый тренер!

Перасович был жестким тренером, он и есть жесткий тренер. А сейчас он еще лучше себя чувствует, бегает уже после операции. Нас все устраивает. Головокружения от успеха у него точно нет. Как только появляется, я провожу беседы.

Глаза у него по-прежнему горят?

Горят. Он очень переживает за любой промах. Это великий тренер, я считаю!

Даже без еврокубков посещаемость матчей УНИКСа остается на хорошем уровне Фото: © «Татар-информ»

«Баскетбол в республике стали любить больше. В том числе благодаря нашей работе с молодежью и активностям»

Даже без еврокубков посещаемость матчей УНИКСа остается на хорошем уровне. Как удалось этого добиться?

Вот в том числе и потому, что тренер хороший у нас. К тому же республика большая у нас. Казань — город с населением почти миллион 400 тысяч. И Федерация баскетбола РТ начала работать. Мой сын — президент Федерации, вот сегодня им вручали награду за первое место в Татарстане среди федераций. Большая у них роль в развитии детских школ, в студенческом баскетболе. После этого молодежь начинает интересоваться и ходить на баскетбол. Посещаемость верхних ярусов «Баскет-холла» резко увеличилась.

Интересно то, что в фойе «Баскет-холла» у нас определенные условия для детей создали – там броски, кольца, батуты, питание везде. После работы бежишь, и можно «треугольничками» перекусить. Тепло. Наш зал похож на дворец. Розыгрыши, оркестр играет иногда. А иногда наши партнеры привозят известных рэп-артистов. Я-то не понимаю эту музыку, но молодежь-то идет, правильно? Это же бесплатно, мы же за это билет дополнительный не берем. Вот таким путем удалось привлечь на трибуны зрителей.

Можно сказать, что теперь баскетбол любят в Казани больше, чем пятью годами ранее?

Да. Конечно, сейчас больше идут. Несмотря на то, что в Казани большая конкуренция у нас. Не забывайте, что есть футбол, хоккей, волейбол – чемпионы, хоть там и меньше зрителей, потому что они на окраине находятся. Мало в каких городах есть такая насыщенность спортом.