«Душевно и тепло»: участник СВО и мэр Менделеевска провели «Разговоры о важном»

В школе имени Героя Советского Союза им. М.С.Фомина в Менделеевске состоялось внеурочное занятие «Разговоры о важном».

К ученикам в гости пришли депутат Госдумы РФ, председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Государственного Совета РТ, участник СВО, кавалер ордена Мужества Эдуард Шарафиев. На вопросы ответил и глава района Радмир Беляев.

Ребята активно задавали вопросы. Как отметили ученики, разговор получился откровенным, душевным и теплым.

«Поговорили о ситуации в стране и в мире, обсудили проблемы безопасности, включая информационную, также затронули тему традиционных ценностей», — прокомментировал Беляев на деловом понедельнике.

Напомним, «Разговоры о важном» — это предмет, который введен в школьную программу в 2022 году. Во время занятия освещаются и обсуждаются темы, связанные с патриотизмом, нравственностью, важными историческими событиями.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что явка на выборы по Менделеевскому району составила 92,4%.