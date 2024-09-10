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Общество 10 сентября 2024 12:37

«Душевно и тепло»: участник СВО и мэр Менделеевска провели «Разговоры о важном»

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«Душевно и тепло»: участник СВО и мэр Менделеевска провели «Разговоры о важном»

В школе имени Героя Советского Союза им. М.С.Фомина в Менделеевске состоялось внеурочное занятие «Разговоры о важном».

К ученикам в гости пришли депутат Госдумы РФ, председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Государственного Совета РТ, участник СВО, кавалер ордена Мужества Эдуард Шарафиев. На вопросы ответил и глава района Радмир Беляев.

Ребята активно задавали вопросы. Как отметили ученики, разговор получился откровенным, душевным и теплым.

«Поговорили о ситуации в стране и в мире, обсудили проблемы безопасности, включая информационную, также затронули тему традиционных ценностей», — прокомментировал Беляев на деловом понедельнике.

Напомним, «Разговоры о важном» — это предмет, который введен в школьную программу в 2022 году. Во время занятия освещаются и обсуждаются темы, связанные с патриотизмом, нравственностью, важными историческими событиями.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что явка на выборы по Менделеевскому району составила 92,4%.

Фото: пресс-служба Менделеевского района.

#менделеевский район
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