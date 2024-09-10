Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Явка на выборы по Менделеевскому району составила 92,4%
На деловом понедельнике глава Менделеевского района Радмир Беляев подвел итоги выборов депутатов Государственного совета Республики Татарстан VII созыва.
«Безусловно, тема номер один — прошедшие выборы депутатов Госсовета РТ. На выборах в Татарстане проголосовало 71,6% избирателей, а в нашем районе 92,38%. Менделеевцы вновь продемонстрировали единство и поддержку социально-экономического курса, реализуемого в республике и районе», — отметил Беляев.
Он выразил благодарность всем избирателям района, принявшим участие в голосовании.
«Спасибо за активную жизненную позицию, неравнодушие. В очередной раз многонациональный народ района показал заинтересованность и неравнодушие к будущему. В это непростое время жители района выполнили свой гражданский долг и проголосовали за стабильность и доверие к проводимому курсу», — поблагодарил он.
По информации градоначальника, выборы прошли в спокойной, деловой атмосфере. Нарушений, влияющих на ход голосования, не было зафиксировано.
«Благодарю членов территориальной и участковых избирательных комиссий за качественную подготовку, организацию и проведение выборов. Вы в очередной раз продемонстрировали свою компетентность и способность обеспечить реализацию конституционного права для всех избирателей, независимо от места проживания и физического здоровья», — отметил спикер.
Беляев выразил благодарность команде наблюдателей, которые ответственно следили за проведением избирательной кампании, чтобы все прошло в строгом соответствии с законом. Также, по его словам, правоохранительные органы приложили максимум сил для организации доступного и безопасного голосования жителей района.
«Спасибо волонтерам, которые помогали нам. С самого раннего утра ребята вручали проголосовавшим избирателям браслеты, с помощью которых можно было поучаствовать в розыгрыше ценных призов!» — сказал он.
Также Беляев добавил, что было очень приятно видеть, как на участки приходили большими семьями. «Выборы становятся красивым семейным событием, еще одним поводом вместе сделать одно общее дело», — заключил он.
По предварительным итогам выборной кампании, татарстанский парламент обновится более чем на 40%. Татарстан по явке занимает второе место — 71,63%.
Согласно данным ЦИК РТ, по результатам предварительных итогов голосования после обработки 100% протоколов по единому республиканскому избирательному округу всероссийская политическая партия «Единая Россия» набрала 76,75%, КПРФ — 10,54%, ЛДПР — 4,41%, «Новые люди» — 4,21%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 3,27%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»