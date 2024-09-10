Явка на выборы по Менделеевскому району составила 92,4%

На деловом понедельнике глава Менделеевского района Радмир Беляев подвел итоги выборов депутатов Государственного совета Республики Татарстан VII созыва.

«Безусловно, тема номер один — прошедшие выборы депутатов Госсовета РТ. На выборах в Татарстане проголосовало 71,6% избирателей, а в нашем районе 92,38%. Менделеевцы вновь продемонстрировали единство и поддержку социально-экономического курса, реализуемого в республике и районе», — отметил Беляев.

Он выразил благодарность всем избирателям района, принявшим участие в голосовании.

«Спасибо за активную жизненную позицию, неравнодушие. В очередной раз многонациональный народ района показал заинтересованность и неравнодушие к будущему. В это непростое время жители района выполнили свой гражданский долг и проголосовали за стабильность и доверие к проводимому курсу», — поблагодарил он.

Фото предоставлено пресс-службой Менделеевского района

По информации градоначальника, выборы прошли в спокойной, деловой атмосфере. Нарушений, влияющих на ход голосования, не было зафиксировано.

«Благодарю членов территориальной и участковых избирательных комиссий за качественную подготовку, организацию и проведение выборов. Вы в очередной раз продемонстрировали свою компетентность и способность обеспечить реализацию конституционного права для всех избирателей, независимо от места проживания и физического здоровья», — отметил спикер.

Беляев выразил благодарность команде наблюдателей, которые ответственно следили за проведением избирательной кампании, чтобы все прошло в строгом соответствии с законом. Также, по его словам, правоохранительные органы приложили максимум сил для организации доступного и безопасного голосования жителей района.

«Спасибо волонтерам, которые помогали нам. С самого раннего утра ребята вручали проголосовавшим избирателям браслеты, с помощью которых можно было поучаствовать в розыгрыше ценных призов!» — сказал он.

Также Беляев добавил, что было очень приятно видеть, как на участки приходили большими семьями. «Выборы становятся красивым семейным событием, еще одним поводом вместе сделать одно общее дело», — заключил он.

По предварительным итогам выборной кампании, татарстанский парламент обновится более чем на 40%. Татарстан по явке занимает второе место — 71,63%.

Согласно данным ЦИК РТ, по результатам предварительных итогов голосования после обработки 100% протоколов по единому республиканскому избирательному округу всероссийская политическая партия «Единая Россия» набрала 76,75%, КПРФ — 10,54%, ЛДПР — 4,41%, «Новые люди» — 4,21%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 3,27%.