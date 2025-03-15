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Общество 15 марта 2025 16:59

Суд разрешил Дурову покинуть Францию на несколько недель

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Суд разрешил основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову покинуть Францию, где его обвиняют в нарушениях, связанных с содействием организованной преступности. Об этом со ссылкой на источники сообщает Agence France-Presse.

По словам собеседника издания, Дуров с разрешения властей покинул страну сегодня утром. Другой собеседник уточнил, что следственный судья разрешил ему покинуть Францию ​​на «несколько недель».

Бизнесмен направился в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов, Дубай (он является обладателем гражданства как Франции, так и ОАЭ).

Основатель Telegram 24 августа прошлого, 2024 года прилетел во Францию из Азербайджана и был задержан в аэропорту Ле-Бурже под Парижем. Вскоре ему предъявили обвинение и поместили под судебный надзор. Павлу Дурову запретили покидать территорию Франции, дважды в неделю он должен был отмечаться в полицейском участке.

#павел дуров #telegram #Франция
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