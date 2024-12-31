Дуров сравнил уровень свободы российских и европейских пользователей Telegram

Доступ к Telegram-каналам некоторых российских СМИ ограничен в Европейском Союзе. Об этом в своем канале сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Причиной ограничения доступа к этим каналам предприниматель назвал санкции Евросоюза, введенные против РФ, и европейский Закон о цифровых услугах (DSA).

«Между тем все западные медиаканалы Telegram остаются в свободном доступе в России. Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут пользоваться большей свободой, чем европейские?» — добавил Дуров, не удержавшись от риторического вопроса.

Ранее, 28 декабря, РИА Новости и газета «Известия» рассказали о блокировке своих Telegram-каналов на территории ЕС. Еще в мае завершающегося 2024 года Евросовет запретил вещание Voice of Europe, РИА Новостей, «Известий» и «Российской газеты» в Европейском Союзе.