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Дуров сравнил уровень свободы российских и европейских пользователей Telegram
Доступ к Telegram-каналам некоторых российских СМИ ограничен в Европейском Союзе. Об этом в своем канале сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
Причиной ограничения доступа к этим каналам предприниматель назвал санкции Евросоюза, введенные против РФ, и европейский Закон о цифровых услугах (DSA).
«Между тем все западные медиаканалы Telegram остаются в свободном доступе в России. Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут пользоваться большей свободой, чем европейские?» — добавил Дуров, не удержавшись от риторического вопроса.
Ранее, 28 декабря, РИА Новости и газета «Известия» рассказали о блокировке своих Telegram-каналов на территории ЕС. Еще в мае завершающегося 2024 года Евросовет запретил вещание Voice of Europe, РИА Новостей, «Известий» и «Российской газеты» в Европейском Союзе.
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