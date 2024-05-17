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ЕС запретил вещание Voice of Europe, «РИА Новостей», «Известий» и «Российской газеты»
Совет Европейского союза запретил вещание на своей территории некоторых СМИ, включая Voice of Europe, «РИА Новости», «Известия» и «Российскую газету». Об этом сообщает пресс-служба Представительства ЕС в России.
«Сегодня Совет принял решение приостановить вещательную деятельность в ЕС еще четырех СМИ, которые распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины: Voice of Europe, РИА Новостей, Известий и Российской газеты», – указано в сообщении.
Запрет на вещание не будет препятствовать сотрудникам СМИ в ЕС осуществлять деятельность, не связанную с вещанием, утверждается в заявлении.
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