ЕС запретил вещание Voice of Europe, «РИА Новостей», «Известий» и «Российской газеты»

Совет Европейского союза запретил вещание на своей территории некоторых СМИ, включая Voice of Europe, «РИА Новости», «Известия» и «Российскую газету». Об этом сообщает пресс-служба Представительства ЕС в России.

«Сегодня Совет принял решение приостановить вещательную деятельность в ЕС еще четырех СМИ, которые распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины: Voice of Europe, РИА Новостей, Известий и Российской газеты», – указано в сообщении.

Запрет на вещание не будет препятствовать сотрудникам СМИ в ЕС осуществлять деятельность, не связанную с вещанием, утверждается в заявлении.