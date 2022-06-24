Дуров отверг возможность передачи Google данных пользователей Telegram

Мессенджер Telegram не делится личными данными пользователей с корпорацией Google или другими третьими лицами. Об этом в своем Telegram-канале заявил основатель мессенджера Павел Дуров, отреагировав на сообщения некоторых каналов об автоматической отправке голосовых сообщений юзеров Google.

«Telegram не делится с Google личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов. Кроме того, Telegram никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей», — подчеркнул Дуров.

Вместе с тем, по словам основателя Telegram, получатели голосовых сообщений могут отправлять их ботам для текстовой расшифровки. «Для подписчиков Telegram Premium мы предложили кнопку, по нажатии на которую они могут отправить запрос на перевод отдельного голосового сообщения в текст», — пояснил он, уточнив, что для обработки таких запросов мессенджер арендовал оборудование у Google.

Дуров заверил, что использование технологии корпорации «позволяет максимизировать качество транскрипции, но не отражается на сохранности данных, потому что <…> Google не может делать с этими обезличенными звуковыми данными ничего, кроме как генерировать на их основе текстовые версии и возвращать обратно <…>».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Telegram появилась платная подписка с уникальными функциями.