В Telegram появилась платная подписка с уникальными функциями

Telegram запустил функцию платной подписки. Ее обладателям будут доступны уникальные стикеры, возможность загрузки файлов до 4 Гб и отключения рекламы. Об этом сообщается в на сайте мессенджера.

«После оформления подписки Telegram Premium практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Подписчики смогут загружать файлы объемом до 4 Гб, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами и получат множество других преимуществ», — отмечается в заявлении.

Кроме того, премиум-подписчикам доступно распознавание голосовых сообщений, активные видеоаватары, особый значок подписчика, отключение рекламы и другие функции.

В компании подчеркнули, что все имеющиеся возможности останутся бесплатными для пользователей. Кроме того, они смогут воспользоваться рядом новинок: скачивать очень большие файлы, просматривать стикеры, отправленные обладателями подписки и присоединиться к эксклюзивным реакциям, добавленным ранее.