Дуров анонсировал введение в Telegram платной подписки

Разработчики мессенджера Telegram работают над функцией, позволяющей отключать рекламу в Telegram-каналах. Речь идет о «недорогой подписке», рассказал основатель платформы Павел Дуров.

По словам Дурова, эта функция «позволит любому пользователю напрямую финансово поддерживать развитие Telegram и никогда не видеть официальных рекламных объявлений в каналах». Запустить новую опцию предполагается уже в этом месяце.

Кроме того, основатель мессенджера сообщил о подготовке механизма, позволяющего владельцам каналов отключать официальные рекламные объявления для всех пользователей. «В данный момент мы просчитываем экономические условия этой опции», — уточнил он.

«Мы продолжим работать над функциями, которые позволят Telegram стать безубыточным проектом. Нашим приоритетом в этом процессе будут оставаться интересы пользователей и авторов контента», — заверил при этом Павел Дуров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мессенджер Telegram вводит функцию рекламных сообщений.