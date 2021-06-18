«Думал, земля большая, а оказался шарик»: капитан Алеев вернулся в Казань из кругосветки

Мастер спорта, яхтенный капитан океанского плавания и руководитель парусной школы при Федерации парусного спорта Татарстана 72-летний Алмаз Алеев вернулся в Казань из кругосветного путешествия. В международном аэропорту «Казань» с воздушными шарами в расцветке российского триколора прославленного моряка встречали родные, близкие и, конечно, журналисты, которые попросили его поделиться впечатлениями.

Отвечая на вопрос о том, что чувствует человек, который обогнул земной шар, Алеев признался, что, отправляясь в путь, думал, что «наша Земля такая большая, необозримая и великая, а когда ее обошли, [это] оказался шарик».

«Ее можно и проплыть, и пешком обойти», — подчеркнул мореплаватель.

Капитан яхты «Милонга» также отметил, что плавание оказалсь не из самых легких — сказались как пандемия коронавируса, так и в целом современное устройство мира.

«Старт кругосветного путешествия вообще мог не состоятся, но в итоге всё получилось. А вообще мир очень изменился. Первый наш поход состоялся в 1991 году, и это была романтика и лирика. Можно было свободно, без виз, зайти в любой порт мира. А сейчас всё намного сложнее: никуда не пускают, всё закрыто, в порт нужно заходить через агента. Обстановка в мире немного разочаровала», — констатировал Алеев.

В экспедиции моряку больше всего запомнилось общение на расстоянии с родными и близкими. В Казани у Алмаза Алеева остались супруга Елена и два сына. «Не сам океан запомнился, а когда общался с родными, близкими, ребятами-яхтсменами, которые нас поддерживали, порой аж до слез доходило в таких моментах», — поделился моряк.

Алмаз Алеев заметил, что по профессии он летчик, но романтика моря притягивала его всегда. Начиная свои первые морские походы в 90-х годах, он уже тогда задумывался о кругосветном путешествии, и это плавание стало своеобразным «финишным рывком». Однако капитан с водной стихией прощаться не собирается. «Я надеюсь еще походить по морю», — сказал он.

Алмаз Алеев заметил, что по профессии он летчик, но романтика моря притягивала его всегда. Начиная свои первые морские походы в 90-х годах, он уже тогда задумывался о кругосветном путешествии, и это плавание стало своеобразным «финишным рывком». Однако капитан с водной стихией прощаться не собирается. «Я надеюсь еще походить по морю», — сказал он.

Ранее Алмаз Алеев рассказал ИА «Татар-информ» о самых ярких моментах и сложностях, которые пришлось пережить экипажу на борту «Милонги» в кругосветном путешествии.