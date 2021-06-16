«Похудел на 15 кг и питался летучей рыбой»: капитан Алмаз Алеев рассказал о кругосветке

Самые романтичные года

Кругосветное путешествие завершилось накануне в порту Турции Marina вблизи Мармариса. Яхтой «Милонга» управляли три человека: мастер спорта, яхтенный капитан океанского плавания и руководитель парусной школы при Федерации парусного спорта Татарстана 72-летний Алмаз Алеев, 36-летний боцман Виль Сагитов и 32-летний помощник капитана Ильфат Миннибаев, которого позже сменил Иван Поликасов. За все время моряки прошли более 45 тыс. километров. Их маршрут проходил через Средиземное море, Атлантический, Тихий и Индийский океаны.

— Что предшествовало кругосветному путешествию?

— Идея кругосветного плавания витала уже в 90-х годах. На начальном этапе, в 1993 году, мы прошли вокруг Европы на яхте «Багира» — это была своего рода подготовка к кругосветному плаванию. «Старички» помнят. Это были самые романтичные года. Раньше без виз можно было зайти в любой порт любой страны. Оплачиваешь стоянку и ходишь, как свободный человек мира. А сейчас все это пропало — кругом бюрократия, бумажки, везде нужно оформляться через агента, за деньги. Романтизм немножко прошел.

— Как возникла и кому принадлежит идея обойти целый мир?

— Идея принадлежит мне, и мы всегда готовы на морские подвиги. У нас в Татарстане функционирует парусная школа при Федерации парусного спорта. В этой парусной школе я обучаю желающих управлять яхтой, затем выдаем яхтенные права. Через мои руки прошли около 300-400 человек. Естественно, мы заражаем людей своими идеями. И ребята, у кого есть возможность, принимают в этом участие. Появились такие ученики, которые смогли профинансировать путешествие. Мы вместе с ними приобрели яхту, за ней ездили в Санкт-Петербург, затем полностью оборудовали ее, на ней наше путешествие и началось.

— Когда вы отправились в кругосветное плавание?

— Путешествие началось еще 1 мая прошлого года, когда мы приобрели яхту в Санкт-Петербурге и перегнали ее в Казань. Со столицы Татарстана мы стартовали 28 июля до Турции. В Турции мы очень долго ждали опреснитель морской воды, из-за Covid-19 все поставки сильно задерживались, затем наконец-то установили его. Из порта «Тузла» возле Стамбула мы вышли только 15 сентября. Эту дату можно считать началом нашего путешествия. Мы не особо афишировали старт нашего кругосветного плавания, так как в мире царила пандемия. Не было понимания, будем ли мы стартовать, так как многие страны были закрыты на карантин и не принимали.

«Все, ребята, гудбай, нам надо дальше идти»

— По какому маршруту отправилась яхта «Милонга»?

— Из Турции мы вышли в Средиземное море, очень сильно штормило. Мы зашли в Алжир, Тунис, затем — пролив Гибралтар и испанский порт «Лалинэ». Затем был Атлантический океан, Карибский бассейн, остановились на Гренадине. Далее прошли Панамский канал, вышли в Тихий океан, Маркизские острова — там мы отдохнули, пополнили запасы топлива и продовольствия. Дальше поехали на Самоа, туда нас не пустили из-за коронавируса, хотя у нас на исходе были запасы продуктов и топлива. Дальше был остров Футуна — французская колония, туда нас тоже не пустили. Видите, как много препятствий в нашем плавании пришлось преодолеть. На последнем издыхании мы дошли до Вануату, где нас «притормозили» из-за того же ковида, — там мы просидели на карантине 14 дней, потеряли полмесяца. Далее продолжили свое плавание в Австралию, однако в Аделаиду зайти не удалось, мы пошли севером — через Гвинейский залив. В Дарвине нас заправили, дали продукты, однако встретиться с соотечественниками не удалось. Далее мы проходили Индонезию, Бали. В Бали нам «выкатили» сумму в 1800 долларов, чтобы зайти в порт, заправиться и купить продуктов. У нас такой суммы не было, и мы пошли дальше. В Шри-Ланке тоже потребовали 1000 долларов, хотя обещали пустить бесплатно, и мы тоже прошли мимо — до Мальдив. После Мальдивских островов — был Аденский залив Аравийского моря, затем нас ждало Красное море. Против ветра мы долго лавировали, но дошли до Суэцкого канала. В Средиземном море мы конкретно уже добавили газу и вошли в порт Мармариса. Здесь уже все родное, почти Родина, я по Средиземному морю ходил уже восемь раз.

— Как вы выживали в порой таких сложных условиях?

— Несколько раз нам помогали просто люди у моря. По морским законам моряки всегда друг другу помогают. Они видят — идет рыбацкая лодка или большое судно. По нашему запросу мы несколько раз получали помощь. На Мальдивах нас ждал агент, мы заправились, пополнили продуктовые запасы. Здесь же у нас сменился один член экипажа — это Виль Сагитов, он улетел домой по семейным обстоятельствам. На смену ему прилетел Иван Поликасов. А в Турции нас встретил наш соотечественник Ильшат Назипов — огромнейшая благодарность ему от всей команды. Он очень помог по ремонту яхты — в путешествии возникло очень много неисправностей.

— Какие приключения вам пришлось пережить?

— В Аденском заливе Аравийского моря нам пришлось пережить несколько неприятных минут: к «Милонге» подошла лодка с шестью упитанными арабами на борту, при этом никаких рыболовецких снастей у них не было. На вид — либо пираты, либо наркоторговцы. Они спросили: «Можно подняться на борт?» Я ответил: «Нет, конечно, это территория России». Они пытались дальше завязать разговор, просили закурить — видимо, выглядывали, стоит ли с нами связываться. Я уже наготове держал ракеты — самое действенное оружие для атаки, они бы спалили их судно. Но я сказал им: «Все, ребята, гудбай, нам надо дальше идти», и мы пошли дальше.

«За время путешествия мы стали все такие стройненькие»

— А самые яркие моменты, которые остались в памяти?

— Необычным и ярким моментом было то, что когда снижаешься к экватору, к нулевым широтам, там видно и нашу родную Большую Медведицу с Полярной звездой, по которой ориентируются все навигаторы, и видно Южный Крест, который указывает на Южный полюс и на который ориентируются те, кто ходит в южных широтах. Эти два созвездия всю ночь светили, и это очень круто. Еще постоянно на палубу падали стаи летучих рыб, мы их засушивали и ели. Это была хорошая помощь в питании.

— Как вообще было организовано питание на борту?

— Мы запаслись большим количеством сублимированных продуктов в пакетиках, их заливаешь кипятком, и готово. В портах, куда мы заходили, закупали овощи и мясо, ну и рыбу ели, которая нам по пути попадалась, рыбачили. Из-за пандемии многие страны нас не могли принять. Поэтому за время путешествия мы стали все такие стройненькие. Я похудел на 15 килограммов. Так что читателям ИА «Татар-информ» могу посоветовать: отправляйтесь в кругосветное плавание, и приедете оттуда стройными и красивыми!

— Как протекал обычный будний день экипажа на судне?

— У нас была организована вахта. По четыре часа мы стояли за рулем. Три человека по четыре часа — в сутки получалось, что по восемь часов мы стояли за штурвалом, управляли яхтой. Когда штормило, аврал, работали все, отдыхать не приходилось.

— Что будет с яхтой в дальнейшем?

— Сейчас в Турции остается Иван Поликасов. Он будет ремонтировать яхту, в дальнейшем она будет использоваться как учебное судно.

— Кто ждет вас дома?

— Дома меня ждут все близкие и родные, моя жена Елена и два несовершеннолетних сына — Камиль и Мурат. Мурат — мой продолжатель, занимается парусным спортом. Все ждут уже с нетерпением. Я тоже жду встречи. Очень соскучился.

— Как жена отнеслась к тому, что вас не будет дома целый год?

— Супруга расстроилась, была против, но когда поняла, что я без этого не смогу никак, что это моя мечта, мой финиш карьеры (а может, и не финиш), она, естественно, согласилась.

«Готовы к морским подвигам!»

— Готовы ли вы еще к морским подвигам?

— Мы всегда готовы! Несмотря на наши годы, 71 год, — хотя, когда я произношу эти цифры, как будто говорю про кого-то другого, — еще есть дух! Если меня пригласят, я бы мог совершить еще одно плавание, помочь своим опытом. В любом случае я продолжаю обучать молодежь, парусная школа работает.

— Что вы можете сказать читателям ИА «Татар-информ»?

— Дерзайте! Многие приходят учиться в позднем возрасте, так как всю жизнь мечтали об этом. Потом уходят с благодарностью и говорят: «Вот я мечтал, и у меня получилось!» Даже в 80 лет, если голова соображает, можно гоняться по морю и участвовать в соревнованиях. Всем оптимизма!