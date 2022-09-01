ДУМ Татарстана: «Сахих аль-Бухари» не запрещен

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров потребовал пересмотреть решение Лаишевского суда РТ, согласно которому Минюст России внес одно из изданий сборника «Сахих аль-Бухари» в список экстремистских материалов. Под запретом оказался только перевод книги, выполненный Абдуллой Нирша и опубликованный в 2007 году, а не сам текст изречений Пророка, напомнили в Духовном управлении мусульман РТ.

«В случае с „Сахих аль-Бухари“ было запрещено определенное издание книги, определенный перевод. Оригинальный текст сборника хадисов „Сахих аль-Бухари“ запрещенным не является», — заявил заместитель муфтия Республики Татарстан, руководитель издательского дома «Хузур» Ришат Хамидуллин.

Он пояснил, что «сборник хадисов „Сахих аль-Бухари“ после Благородного Корана является второй книгой для мусульман, авторитетным и основополагающим источником ислама». В мусульманских учебных заведениях книга преподается в оригинале на арабском языке, а ДУМ РТ издавало и продолжает издавать ее на русском и татарском языках.

Заместитель муфтия Татарстана Ришат Хамидуллин напомнил, что в 2015 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина были приняты изменения в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», в соответствии с которыми священные писания ислама, христианства, иудаизма и буддизма не могут быть признаны экстремистскими.

«Однако необходимо учитывать, что переводы канонических текстов на другие языки могут содержать как грамматические, так и идеологические погрешности, выявление которых является задачей экспертного сообщества. Во избежание подобных ситуаций необходима каноническая проверка религиозной литературы, издаваемой на территории Российской Федерации», — отметил Хамидуллин.

Более подробно читайте в большой материале «Татар-информ».