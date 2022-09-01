Скандал вокруг «Сахих аль-Бухари»: под запретом лишь один из переводов, а не сам текст

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал пересмотреть решение Лаишевского суда Татарстана, согласно которому Минюст России внес одно из изданий сборника «Сахих аль-Бухари» в список экстремистских материалов. Как выяснил «Татар-информ», под запрет попал не канонический текст изречений Пророка, а один из переводов на русский язык.

Рамзан Кадыров: «Нет сомнений в том, что необходимо срочно пересмотреть решение Лаишевского суда Татарстана с привлечением компетентных богословов» Фото: chechnya.gov.ru

«Если это решение не будет пересмотрено и в вопросах анализа религиозной литературы не начнут привлекать компетентных экспертов, я боюсь, что мусульмане не будут чувствовать себя в России как дома. И тут религия уже предписывает мусульманину действовать совершенно по-другому, – написал Глава Чеченской Республики в своем телеграм-канале. – Я уверен, что руководство государства и администрация Президента обратят внимание на вердикт суда. Нет сомнений в том, что необходимо срочно пересмотреть принятое решение с привлечением компетентных богословов».

Решение это принято Лаишевским райсудом Татарстана после запросов об экспертизе в различные инстанции, в том числе и в Московский исламский университет, утверждает Рамзан Кадыров. По его мнению, «бездействие и абсолютное безразличие так называемых богословов привело к тому, что суд в итоге обратился к некомпетентной экспертизе. И теперь миллионы мусульман России находятся в недоумении: как исповедовать религию, если в стране начинают запрещать канонические религиозные издания?»

Минюст России внес одно из изданий сборника «Сахих аль-Бухари» в список экстремистских материалов Фото: kazislam.kz

С чего всё началось

Лаишевский районный суд Татарстана признал экстремистскими материалами переводы сборников хадисов «Сахих аль-Бухари», «Булюг аль-Марам», а также первого тома «Толкования Священного Корана» ас-Саади, другое издание которого было запрещено в 2020 году. 5 июля 2022 года Верховный суд Татарстана утвердил решение Лаишевского суда. 29 августа издания были внесены в Федеральный список экстремистских материалов.

Все книги, которых касался иск, были изъяты 10 мая 2017 года в аэропорту Казани и отправлены прокуратурой на психолого-лингво-религиоведческую экспертизу. Как следует из заключения Казанского межрегионального центра экспертиз, они включают в себя «отдельные тезисы, связанные с непризнанием светской системы современного государства», признаки возбуждения вражды к «немусульманам, иудеям и христианам», пропагандируют превосходство ислама и его приверженцев над иноверцами и содержат «психологические признаки информации, направленной на побуждение мусульман к совершению насильственных, вооруженных действий» в отношении иноверцев.

Салах Межиев: «Мы официально заявляем, что это решение противоречит исламу, нарушает права мусульман. Это оскорбляет всех мусульман, это оскорбляет чувства верующих» Фото: chechnya.gov.ru

Кавказ возмущен и требует исправить ошибку

Решение Лаишевского суда вызвало шквал негодования среди исламской общественности.

Предельно жестко о нем высказался муфтий Чеченской Республики Салах Межиев. «Мы официально заявляем, что это противоречит исламу, нарушает права мусульман. Это оскорбляет всех мусульман, это оскорбляет чувства верующих, это противоречит закону Российской Федерации, потому что ислам – это уважаемая религия в России», – сказал он в своем видеообращении.

Духовный лидер мусульман Чечни отметил, что у него есть вопросы к идеологической направленности попавших под запрет книг и, в частности, к используемым в них ссылкам, но это не снимает ответственности с Лаишевского суда, который совершил ошибку. Но в сложившейся ситуации Салах Межиев видит вину и в муфтиях, которые «где надо показаться, сделать какую-то видимость, они все впереди». «А где надо сказать решение, где надо отстаивать право мусульман, отстаивать святые книги, отстаивать слово правильное в исламе, то мы их не видим», - обратился он, прямо указывая на подконтрольный Равилю Гайнутдину институт. «Полтора года Московский исламский институт, который является под Духовным управлением Равиля Гайнутдина и его первого заместителя Мухетдинова, промолчали, проигнорировали. Ничего не сказали. После этого суд направил письмо в межрегиональный казанский центр экспертиз. И приняли решение, включили эту священную книгу в список экстремистских книг», – сообщает муфтий, приводя факты из решения Лаишевского суда, где прямо говорится об обращении в указанный институт.

Руслан Нагиев: «В решении суда речь идет о конкретном издании перевода на русский язык. Другие издания и другие переводы «Сахих аль-Бухари» на территории страны не запрещены» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Коран защищен. Пришло время защитить остальные книги

Адвокат Руслан Нагиев в беседе с корреспондентом «Татар-информа» акцентирует, что в решении суда речь идет о конкретном издании перевода на русский язык – «Сахих аль-Бухари (Краткое изложение) «Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов «Достоверного сборника», составил Имам Абу аль-Аббас Ахмад бин Абд аль-Латыф аз-Зубайди, перевод с арабского Абдулла Нирша, 5-е издание, исправленное, М.: Умма, 2007, 960 страниц (печатное издание № 4)”.

По словам юриста, другие издания и другие переводы «Сахих аль-Бухари» на территории страны не запрещены, и тем более речь не идёт о запрете самого сборника хадисов.

Адвокат согласен с мнением, что и ситуации с запретом указанного издания можно было бы избежать, если бы экспертизой текстов занялись специалисты в мусульманском богословии. «Лаишевский суд в своем решении указывает, что направлял запрос в Московский исламский институт, но экспертиза там сделана не была. Затем, соответственно, дело было направлено в другое экспертное учреждение», – сообщает Руслан Нагиев.

При этом есть вероятность, что общественный резонанс, вызванный решением Лаишевского суда Татарстана, заставит по-новому взглянуть на закон об экстремизме. Тем более что прецедент уже был.

«В 2015 году мы вместе с представителем Рамзана Кадырова юристом Саид-Магомедом Чапановым в суде на Сахалине защищали суру «Аль-Фатиха», которая попала под запрет. Тогда мы это дело выиграли, и благодаря тому, что Рамзан Ахматович высказался по этому поводу, глава государства внёс законопроект о неприкосновенности священных писаний. С того времени Коран не может быть признан экстремистским. Сегодня вопрос возникает по другим книгам, которые также важны для мусульман, – рассказал Руслан Нагиев. – Я возглавляю национальную ассоциацию юристов. После согласования с мусульманскими духовными лидерами мы подготовили проект изменений в закон об экстремизме, чтобы в число защищённых от попадания в список экстремистских изданий помимо Корана вошли и иные священные для мусульман книги. Нас поддержали коллеги из Чеченской Республики, в частности мой коллега адвокат Саид-Магомед Чапанов, и сейчас идёт обсуждение этой инициативы».

Ришат Хамидуллин: «Сборник хадисов «Сахих аль-Бухари» после Благородного Куръана является второй книгой для мусульман, авторитетным и основополагающим источником ислама» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не путайте перевод с оригиналом

От имени Духовного управления мусульман Татарстана о ситуации с включением одного из изданий перевода сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» на русский язык в список экстремистских материалов высказался заместитель муфтия, руководитель издательского дома «Хузур» Ришат Хамидуллин.

«Сборник хадисов «Сахих аль-Бухари» после Благородного Куръана является второй книгой для мусульман, авторитетным и основополагающим источником ислама. Эта книга преподается в оригинале на арабском языке в мусульманских учебных заведениях, на русском и татарском языках издавалась и издается ДУМ РТ <...> Однако необходимо учитывать, что переводы канонических текстов на другие языки могут содержать как грамматические, так и идеологические погрешности, выявление которых является задачей экспертного сообщества. В случае с «Сахих аль-Бухари» было запрещено определенное издание книги, определенный перевод. Оригинальный текст сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» запрещенным не является. Во избежание подобных ситуаций необходима каноническая проверка религиозной литературы, издаваемой на территории Российской Федерации», – говорится в официальном заявлении.

Руслан Сайфутдинов