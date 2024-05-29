ДУМ Татарстана назвал размер нисаба на Курбан-байрам

По случаю Курбан-байрама во всех мечетях Татарстана пройдут праздничные намазы. Определен размер нисаба, он равен стоимости 595 граммов серебра. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель муфтия по работе с мухтасибатами (территориями) Равиль Зуферов.

Спикер напомнил, что Курбан-байрам ежегодно отмечается в десятый день месяца Зуль-хиджа, в этом году эта дата выпадает на 16 июня.

«По случаю Курбан-байрама во всех мечетях Татарстана пройдут праздничные намазы. На праздник в мечети республики рекомендуется собираться за час до восхода солнца, совершать гает-намаз — через 30 минут после восхода солнца», — отметил спикер.

По решению Совета казыев и Совета улемов ДУМ РТ размер нисаба для совершения жертвоприношения в этом году определен в размере 51 тыс. рублей. Нисаб курбана — это свободные за вычетом долгов и необходимых расходов средства, обладание которыми делает для мусульманина обязательным совершение жертвоприношения в дни Курбана. Размер нисаба равен стоимости 595 граммов серебра.

По информации ДУМ РТ, забой жертвенных животных начнется после праздничного намаза и продлится в течение трех дней в специально отведенных местах.