ДУМ РТ выступило с заявлением к татарстанцам по поводу частичной мобилизации

Указ Президента России Владимира Путина о введении в России частичной мобилизации не противоречит мусульманским ценностям, среди которых – обеспечение безопасности, защита Родины и отстаивание общих национальных и духовных ценностей народов страны, заявили в Духовном управлении мусульман в РТ. Там подчеркнули, что мусульманам «дозволено» принимать участие в спецоперации в рядах российской армии.

К такому выводу пришли участники совместного рабочего заседания Совета улемов ДУМ РТ, Совета казыев ДУМ РТ и экспертов в области исламского права Казанского исламского университета, сообщает пресс-служба упарвления.

«Не подвергаем сомнениям обоснованность решения Президента РФ, так как оно сформировано на основании экспертного мнения и компетентной оценки профессионалов ключевых ведомств нашей страны. Рассмотрев обращения единоверцев в адрес ДУМ РТ, заявляем о дозволенности участия для мусульман в военных действиях в рядах российской армии», – говорится в обращении ДУМ РТ.

Мусульмане, присягнувшие России в защите свободы, народа и Отечества, обязаны исполнять данную клятву, что является не только гражданским долгом, но и исламской обязанностью, подчеркнули в управлении.

Напомним, о частичной мобилизации в России Путин объявил 21 сентября. Призвать планируется 300 тыс. резервистов, подробнее о том, кто именно отправится в зону проведения спецоперации на Украине, уточнили в Минобороны РФ.