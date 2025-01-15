ДУМ РТ утвердило Камиля Самигуллина кандидатом на пост муфтия Татарстана

Камиль хазрат Самигуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На пленуме Духовного управления мусульман Татарстана действующий председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин был утвержден в качестве официального кандидата на пост муфтия республики. Об этом сообщается в телеграм-канале управления.

Кандидатом на должность главного казыя ДУМ Татарстана был выдвинут Джалиль хазрат Фазлыев, который в настоящее время занимает этот пост.

Также участники пленума определили дату проведения IX Съезда Духовного управления мусульман Татарстана — он, как ожидается, состоится 19 марта. Утверждены повестка предстоящего мероприятия, квота делегатов и другие параметры.

Как ранее сообщал «Татар-информ», для ДУМ Татарстана 2025 год станет Годом героев — Каһарманнар елы.