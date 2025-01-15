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ДУМ РТ утвердило Камиля Самигуллина кандидатом на пост муфтия Татарстана
На пленуме Духовного управления мусульман Татарстана действующий председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин был утвержден в качестве официального кандидата на пост муфтия республики. Об этом сообщается в телеграм-канале управления.
Кандидатом на должность главного казыя ДУМ Татарстана был выдвинут Джалиль хазрат Фазлыев, который в настоящее время занимает этот пост.
Также участники пленума определили дату проведения IX Съезда Духовного управления мусульман Татарстана — он, как ожидается, состоится 19 марта. Утверждены повестка предстоящего мероприятия, квота делегатов и другие параметры.
Как ранее сообщал «Татар-информ», для ДУМ Татарстана 2025 год станет Годом героев — Каһарманнар елы.
Родился 22 марта 1985 года в п.Красногорский Звениговского района Марийской АССР.
В 2003 году окончил Северо-Кавказский исламский университет (Махачкала), в 2007 году – медресе в Стамбуле, в 2013 году – шариатский факультет КИУ, в 2018 году ‒ теологический факультет Российского исламского института.
В 2007-2008 годах был имамом в пгт Новоаганск Нижевартовского района Тюменской области. В 2008 году был избран имамом мечети «Тынычлык» в Казани.
В 2011 году возглавил издательский отдел ДУМ РТ. Работал заместителем муфтия по научной работе, являлся членом президиума ДУМ РТ, членом совета улемов ДУМ РТ, советником главного казыя РТ, руководителем экспертного совета ДУМ РТ. С 17 апреля 2013 года – муфтий Татарстана. В июле 2016 года стал директором медресе «Мухаммадия».
Доктор исламских наук.
Коран-хафиз.
Мастер спорта и обладатель черного пояса 1 дан по традиционному джиу-джитсу, обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу.
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