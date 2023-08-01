Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ДУМ РТ собрало свыше полумиллиона рублей для закупки гуманитарной помощи в зону СВО
Духовное управление мусульман Татарстана собрало свыше 500 тысяч рублей для закупки и организации доставки гуманитарного груза в зону спецоперации солдатам из Татарстана. Всего предполагается собрать миллион рублей.
Средства, по данным управления, пойдут на закупку продовольствия, медикаментов, маскировочных сетей, электроники и прочего. После закупки делегация с грузом отправится в одну из воинских частей.
Сбор средств осуществляет БФ «Закят» ДУМ РТ. Присоединиться к сбору средств могут все желающие. Реквизиты указаны по ссылке.
Представители муфтията дважды совершали командировку в воинскую часть в направлении Луганской области – подразделение на 90% состоит из татарстанских солдат родом из Высокогорского, Пестречинского, Сабинского, Арского, Рыбно-Слободского районов и Казани.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ДУМ РТ готовит очередную, третью партию гуманитарного груза в зону спецоперации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»