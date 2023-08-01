ДУМ РТ собрало свыше полумиллиона рублей для закупки гуманитарной помощи в зону СВО

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Духовное управление мусульман Татарстана собрало свыше 500 тысяч рублей для закупки и организации доставки гуманитарного груза в зону спецоперации солдатам из Татарстана. Всего предполагается собрать миллион рублей.

Средства, по данным управления, пойдут на закупку продовольствия, медикаментов, маскировочных сетей, электроники и прочего. После закупки делегация с грузом отправится в одну из воинских частей.

Сбор средств осуществляет БФ «Закят» ДУМ РТ. Присоединиться к сбору средств могут все желающие. Реквизиты указаны по ссылке.

Представители муфтията дважды совершали командировку в воинскую часть в направлении Луганской области – подразделение на 90% состоит из татарстанских солдат родом из Высокогорского, Пестречинского, Сабинского, Арского, Рыбно-Слободского районов и Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ДУМ РТ готовит очередную, третью партию гуманитарного груза в зону спецоперации.