ДУМ РТ готовит очередную партию гуманитарного груза в зону спецоперации

Очередную, третью партию помощи для доставки мобилизованным из Татарстана в зону специальной военной операции готовит Духовное управление мусульман РТ. Ранее представители муфтията дважды выезжали с этой миссией в одну из воинских частей.

Подразделение на 90% состоит из солдат, призванных из Высокогорского, Пестречинского, Сабинского, Арского, Рыбно-Слободского районов и Казани. При этом более 50 военнослужащих — практикующие мусульмане. Как отмечают в ДУМ РТ, груз передается бойцам непосредственно в руки.

В настоящее время управление собирает средства на приобретение зарядных устройств, медикаментов, бинтов, носков и белья, халяльной тушенки, сухпайков и другого продовольствия. Сбор средств осуществляет Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ. Реквизиты указаны по ссылке.