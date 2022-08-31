ДУМ РТ разработал банковские карты для мусульман по нормам шариата

Духовное управление мусульман сообщило о разработке и утверждении проекта «Банковские карты для мусульман». Такие дебетовые карты будут соответствовать нормам шариата. В частности, деньги на счету хранятся без начисления процентов, а учет средств клиентов осуществляется на отдельных счетах. Вложенные средства не будут использоваться для финансирования деятельности, запрещенной шариатом.

Карты для мусульман Карты не предназначены для оплаты услуг казино и любых заведений игорного и лотерейного бизнеса, сообщает пресс-служба ДУМ РТ. Также ей нельзя будет оплатить алкоголь, табак, использовать ее в барах и ночных клубах. При этом ограничение не распространяется на универсальные магазины по продаже продуктов, а также на рестораны и кафе.

Напомним, ранее в Татарстане заявили о готовности внедрить исламский банкинг. Планируется, что к нему привлекут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования, а курировать работу будет Центробанк РФ.