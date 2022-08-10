В Татарстане заявили о готовности внедрить исламский банкинг

Татарстан готов стать пилотным регионом по внедрению исламского банкинга, республика уделяет развитию этого направления большое внимание и готов делиться опытом с другими регионами, заявил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«Республика Татарстан уделяет большое внимание развитию исламского финансирования на протяжении многих лет. Достигнуты практические результаты. Реализуются проекты, связанные как с предоставлением финансовых услуг, так и с привлечением средств на принципах партнерских финансов», – цитирует Шагиахметова РИА Новости. Среди проектов он выделил приобретение автомобилей, оборудования и недвижимости, инвестирование денежных средств на развитие бизнеса и другие.

Шагиахметов также напомнил, что в Татарстане с 2009 года проходит международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit», на котором рассматриваются и обсуждаются вопросы исламского банкинга и выстраивается взаимодействие с исламским миром, а Президент республики Рустам Минниханов возглавляет группу стратегического видения «Россия – исламский мир».

О планах легализовать исламский банкинг уже этой осенью ранее заявил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В качестве пилотных регионов для реализации проекта он назвал Дагестан и Чечню, добавив, что большой интерес и активность проявляют Татарстан и Башкирия. По его мнению, распространить эксперимент, который может стартовать уже в будущем году, необходимо и в этих регионах.

Напомним, планируется, что к исламскому банкингу привлекут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования. Регулировать эту работу будет Центробанк. Работать банкинг будет по нормам исламского права, которые, в частности, запрещают ссужать деньги под проценты.