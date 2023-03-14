ДУМ РТ раскрыл детали нового конкурса «Нурлы Рамадан»

Духовное управление мусульман Татарстана проведет конкурс «Нурлы Рамадан» (“Лучезарный Рамадан”) на лучшее оформление экстерьера в праздничном духе к священному месяцу. В конкурсе могут принять участие общественные, коммерческие, некоммерческие, частные, бюджетные, религиозные организации республики, функционирующие как пункты обслуживания населения – кафе и рестораны, магазины и ТЦ, салоны, мечети, учебные заведения, библиотеки и другие.

На пресс-конференции в ДУМ РТ организаторы пояснили условия и цели конкурса. По словам руководителя отдела социального развития Айгуль Биктимировой, эта акция призвана создать в городах Татарстана праздничную атмосферу в течение месяца Рамадан.

«Чтобы рассказать о ценностях Рамадана еще большему числу людей, по инициативе Камиля хазрата Самигуллина мы придумали новый проект. Его суть в том, чтобы украсить в духе Рамадана все многолюдные места в нашем городе. О Рамадане знают все мусульмане – и те, кто держит пост, и те, кто не постится в этот месяц. Но у нас в Татарстане проживает очень много людей. Мы хотели бы, чтобы они тоже знали, когда начинается и завершается священный месяц», – рассказала Айгуль Биктимирова.

Представитель ДУМ РТ назвала основные требования к оформлению. «Во-первых, использование исламской символики. Во-вторых, оформление должно быть масштабным и содержательным. Третье условие – работа со светом. Поскольку нам важно, чтобы это оформление было видно людям не только в течение дня, но и в вечернее время. Отдыхающие ходят в торговые центры, общественные места вечером, после окончания рабочего дня. Такая практика – праздничное украшение к Рамадану – есть и в мусульманских странах. Мы надеемся, что в Татарстане получится еще красивее», – резюмировала спикер.

Приз за лучшее праздничное оформление экстерьера – путевка в хадж от официального хадж-оператора «ДУМ РТ Хадж». Также всех финалистов конкурса ждут почетные дипломы и памятные подарки.

Конкурс проводится с 1 дня Рамазана – с 23 марта и предполагает, что праздничное оформление входных групп и внешних видов общественных мест должны сохраняться до Уразы-байрама, т.е. до 21 апреля. Условия участия максимально просты: нужно до 25 марта 2023 года отправить сообщение через мессенджеры WhatsApp или Telegram на номер +79605438039 с указанием ФИО руководителя, наименования и фактического адреса организации, а также фото праздничного оформления экстерьера и контакты. Финалистов определят до 16 апреля, а дату подведения итогов конкурса и награждения призеров сообщат дополнительно.