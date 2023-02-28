Победитель конкурса на лучшее оформление пространства к Рамазану получит путевку в хадж

Духовное управление мусульман Татарстана объявило конкурс «Нурлы Рамазан» на лучшее украшение общественных мест по случаю священного месяца Рамазан, который наступит через 23 дня. Главным призом станет путевка в хадж от официального оператора «ДУМ РТ-Хадж». Об этом сообщается на сайте управления.

До 25 марта 2023 года желающим побороться за главный приз необходимо отправить сообщение через мессенджеры WhatsApp или Telegram на номер +7(960)543-80-39 с указанием ФИО руководителя, названием и фактическим адресом организации, а также фото праздничного оформления экстерьера и контактами. Финалистов, которым будут вручены почетные грамоты и памятные подарки, определят до 16 апреля. Дату подведения итогов конкурса и награждения призеров сообщат позже.

Участниками конкурса могут стать любые общественные, коммерческие, некоммерческие, частные, бюджетные, религиозные организации республики, включая кафе, рестораны, магазины и ТЦ, салоны, мечети, учебные заведения, библиотеки. Главное условие – все праздничные интерьеры должны сохраняться с первого дня Рамазана – 23 марта — до 21 апреля — начала Ураза-байрама. Работы будут оцениваться по ряду критериев: применению исламской символики и символики Рамазана, оригинальности и новаторству, масштабу, эстетичной зрелищности, концептуальному подходу к оформлению, а также использованию современных технологий светового оформления. Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться в положении.