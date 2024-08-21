ДУМ РТ провело пленум об исламских финансах в обновленной мечети Альметьевска

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

В Центральной мечети Альметьевска состоялся пленум Духовного управления мусульман Татарстана. Мухтасибы из районов РТ, директора образовательных организаций, представители Администрации Раиса РТ, Альметьевского района, ПАО «Татнефть» и другие приняли участие в обсуждении исламских финансовых продуктов, ознакомились с новинками исламского банкинга, в том числе с проектом халяль-карт.

«Исламские финансы — это не только бизнес. Еще и духовная составляющая. Уникальная возможность в рамках этой встречи, этого религиозного собрания показать нашим имамам, мухтасибам, верующим, что у нас есть для них новые мусульманские продукты. Они помогут развивать бизнес, помогут улучшить жилищные условия», — обратился к участникам мероприятия секретарь Совета улемов ДУМ РТ Рустам Нургалиев.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Перед пленумом гости ознакомились с работой Альметьевской центральной мечети. Религиозное сооружение, построенное в 1995 году, в июне открылось после реконструкции. В церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Инвестором реставрации мечети выступила «Татнефть». Проект был согласован в 2021 году и предусматривал расширение функционала религиозно-просветительского центра на два уровня. На одном размещены стилобат с общественными функциями, рекреационная зона, на втором — сама мечеть и площадь на кровле стилобата. В обновленном здании работают библиотека, офисные помещения, медпункт, кафе, учебных кабинеты, залы для никаха, имянаречения, прощания с усопшими и даже спортзал. Большую часть локаций могут посетить все желающие, однако сакральные доступны только для верующих.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Пленум состоялся в многофункциональном зале мечети. Участники рассказывали о своей работе, реализуемых продуктах. О ходе реализации пилотного проекта на территории республики сообщил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин сделал доклад о «Состоянии рынка исламских финансов в России». Он вкратце рассказал об эксперименте, ознакомил с исламскими финансовыми продуктами, которые разработаны и одобрены в ДУМ РТ, и поставил задачи перед имам-мухтасибами.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

По словам одного из участников — директора финансовой организации Рустама Сагдеева, когда он начал работу по развитию исламского банкинга, подобных предложений на рынке практически не было. Хотя со стороны населения был запрос на них. Сейчас же компания продолжает расти, причем 30% ее клиентов не являются мусульманами.

«Рост нашей компании подтверждает заинтересованность населения. И 30% наших клиентов никак себя не относят к исламской религии», — подчеркнул он.

Напомним, что эксперимент по исламскому банкингу с сентября прошлого года проводится в четырех регионах России: Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне. Его участниками могут стать банки, некредитные финансовые организации, потребительские кооперативы, общественные фонды, автономные некоммерческие организации, хозяйственные общества и товарищества.