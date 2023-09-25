ДУМ РТ отправило третью партию гуманитарного груза весом тонну в зону спецоперации

Фото: © ДУМ РТ

Третья партия гуманитарного груза весом одну тонну от ДУМ РТ доставлена в зону проведения спецоперации. Представители управления передали груз непосредственно в руки бойцам.

Для них закуплены приборы ночного видения, радиостанции, маскировочные сети, бронежилеты, шлемы, наушники, фонари, компасы, газовые плитки и баллоны, шуруповерты, саморезы, утеплители. Также из Татарстана бойцам привезли халяльную тушенку, средства личной гигиены, медикаменты, белье.

В ДУМ РТ напоминают, что груз доставляется в воинское подразделение в Луганской области, которое на 90% состоит из татарстанских солдат родом из Высокогорского, Пестречинского, Сабинского, Арского, Рыбно-Слободского районов и Казани.

Груз закуплен на средства, собранные Благотворительным фондом «Закят» ДУМ РТ. Сбор средств продолжается, реквизиты указаны по ссылке.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ДУМ РТ собрало свыше полумиллиона рублей для закупки гуманитарной помощи в зону СВО.