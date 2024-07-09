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Экономика 9 июля 2024 10:56

ДУМ РТ одобрило проект «Халяльный кешбэк»

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Духовное управление мусульман Татарстана признало дозволенным новый исламский финансовый продукт — «Халяльный кешбэк». Решение совета основателям проекта вручил муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, сообщает пресс-служба ДУМ республики.

Продукт разработан в Российском центре исламской экономики и финансов при Российском исламском институте. Новое решение позволит владельцу банковской карты вернуть часть расходов за покупки. Полноценность функционирования исламского финансового продукта будет контролировать представитель Духовного управления мусульман РТ.

Проект Halal Card в будущем может расшириться до линейки финансовых продуктов. Помимо карты с кешбэком, это рассрочка на товары и автомобили, накопительные пенсионные и инвестпродукты, которые будут функционировать по нормам исламского права. Кроме того, ведется работа над созданием искусственного интеллекта, говорящего на всех языках мира.

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#исламский банкинг #ДУМ РТ
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