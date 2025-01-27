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СВО 27 января 2025 12:45

ДУМ РТ объявило о сборе средств на мобильную мечеть для бойцов спецоперации

Духовное управление мусульман РТ объявило акцию «Батырам — от мусульман Татарстана». Муфтият рассчитывает собрать средства на покупку автомобиля и переоборудования его в мобильную мечеть для участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

«Мобильная мечеть позволит духовно поддержать единоверцев и вселить надежду на скорую победу и возвращение домой к родным и близким», — заявили в муфтияте.

Передвижную мечеть собираются оборудовать на базе автомобиля «УАЗ» экспедиционной версии, который приспособлен к бездорожью. В салоне автомобиля должны создать комфортные условия для совершения намаза и духовных бесед: полы застелят коврами, установят михраб, создадут мини-библиотеку.

Сбор средств осуществляет Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ. Для желающих внести свой вклад в создание мобильной мечети муфтият опубликовал QR-код.

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#ДУМ РТ #спецоперация
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