ДУМ РТ объявило о сборе средств на мобильную мечеть для бойцов спецоперации

Духовное управление мусульман РТ объявило акцию «Батырам — от мусульман Татарстана». Муфтият рассчитывает собрать средства на покупку автомобиля и переоборудования его в мобильную мечеть для участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

«Мобильная мечеть позволит духовно поддержать единоверцев и вселить надежду на скорую победу и возвращение домой к родным и близким», — заявили в муфтияте.

Передвижную мечеть собираются оборудовать на базе автомобиля «УАЗ» экспедиционной версии, который приспособлен к бездорожью. В салоне автомобиля должны создать комфортные условия для совершения намаза и духовных бесед: полы застелят коврами, установят михраб, создадут мини-библиотеку.

Сбор средств осуществляет Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ. Для желающих внести свой вклад в создание мобильной мечети муфтият опубликовал QR-код.