Муфтий Татарстана открыл блиндажную мечеть в месте дислокации батальона «Батыр»

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, его первый заместитель Ильфар хазрат Хасанов и казый Юго-восточного региона Духовного управления мусульман РТ Марат хазрат Марданшин вместе с рядом других сотрудников ДУМ совершили очередную поездку в зону специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба муфтията.

Для Камиля хазрата Самигуллина это уже седьмая поездка на фронт, а всего с 2022 года делегации ДУМ Татарстана 11 раз посещали зону боевых действий. На этот раз представители ДУМ посетили бойцов татарстанского батальона «Батыр» на линии соприкосновения (там служит полковой имам, помощник муфтия РТ Мухаммад хазрат Хайруллаев), а также раненых солдат, лежащих в госпиталях Луганска.

Полковой имам при поддержке командования соорудил в месте постоянной дислокации «блиндажную мечеть» — мусаллю «Нургали» площадью 18 кв. метров. Здесь будут совершаться намазы и проводиться духовные беседы с военнослужащими.

Бойцы вместе с Камилем хазратом и командиром батальона Аскаром Жангужиновым торжественно открыли мечеть и вместе совершили первый коллективный намаз. Муфтий поблагодарил командование и всех, кто принял участие в сооружении мечети, за чуткое отношение к просьбам солдат. Построить мечеть помогали не только мусульмане, но и представители других религий. «Пусть вам и вашим близким на жизненном пути встречаются такие же добрые люди, как и вы сами!» — пожелал им в связи с этим председатель ДУМ РТ.

Камиль хазрат Самигуллин также пообщался с солдатами, ответил на их вопросы и постарался поддержать боевой дух.

Военные в свою очередь попросили руководство ДУМ РТ предоставить для мечети аппарат спутниковой связи Starlink. Этот вопрос был решен на месте — представители муфтията оставили батальону средства на закупку оборудования. После приобретения аппарата здесь можно будет организовать религиозное обучение бойцов-мусульман.

Кроме того, хазраты оставили подарки — намазлыки, ковролин и книги — для еще одной мечети, которую строят неподалеку от передовой в другом батальоне, а также передали партию помощи батальону «в иной дислокации» и госпиталю в Луганске. Партия шефской помощи была сформирована по предварительным заявкам подразделений в ДУМ РТ.

Видео предоставлено пресс-службой ДУМ РТ