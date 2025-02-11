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Общество 11 февраля 2025 13:17

ДУМ РТ оборудует две мобильные мечети для бойцов СВО

Духовное управление мусульман Татарстана приобрело два автомобиля УАЗ-452, которые будут оборудованы под передвижные мечети для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель муфтия РТ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Мансур Джалялетдинов.

По его словам, в некоторых военных частях уже есть молельные комнаты в блиндажах, но на фронте и так не хватает материалов для строительства отдельных помещений.

«По предложению муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина будут сделаны две мобильные мечети. Мы уже приобрели два УАЗ-452 и занимаемся их переоборудованием, делаем внутри небольшой михраб, полочки для книг и внутреннее убранство. Полковой имам сможет переезжать из одной военной части в другую, в том числе давать религиозные знания нашим бойцам. Сейчас Духовное управление собирает средства на оборудование мечетей на колесах», – рассказал заместитель муфтия.

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#ДУМ РТ #СВО #мечеть #спецоперация
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