ДУМ РТ – о ситуации в Украине: Мы будем молиться и надеяться, что этому придет конец

Духовное управление мусульман РТ опубликовало на своем сайте официальный комментарий в связи с возникшей ситуацией на территории Украины, подчеркнув, что конфликт в Украине начался не на прошлой неделе. Он длится уже восемь лет.

«В результате госпереворота Украина оказалась в руках неонацистов. От их бесчеловечных действий страдают представители всех конфессий, в том числе и мусульмане. Мы будем молиться и надеяться, что теперь этому придет конец. Мы разделяем боль всех, кого коснулось несчастье, и призываем делать дуа о мире, спокойствии и благополучии во всем мире», – сказали в ДУМ.

Представители мусульманского духовенства подчеркивают, что руководство страны приняло решение, и теперь необходимо сплотиться перед вызовами, с которым придется столкнуться. Например, необходимо дать приют беженцам. ДУМ РТ уже организует сбор средств для оказания им продовольственной и материальной помощи.

Духовное управление мусульман призывает также не доверять непроверенной информации и не распространять ее в панике, не оскорблять друг друга за разные точки зрения и не проявлять агрессию на чужое мнение.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл обратился к православным с просьбой молиться о мире во время спецоперации в Украине.