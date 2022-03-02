Митрополит Кирилл призвал молиться о мире во время спецоперации в Украине

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл обратился к православным с просьбой молиться о мире во время спецоперации в Украине. В своем обращении он вспомнил слова Патриарха Кирилла о том, что русский и украинский народы имеют общую многовековую историю и что эта общность поможет преодолеть все противоречия.

«Мы тоже искренне верим, что общность глубже разделений, что с богом все можно преодолеть. Не стоит поддаваться эмоциям и идти на провокации, осуждать или ликовать. Это не те чувства, которыми должны быть наполнены наши сердца», – обратился Митрополит Кирилл.

Владыка Татарстана напомнил, что приближается Великий пост. Он призвал помолиться о скорейшем восстановлении мира в эти дни перед Казанским образом Пресвятой Богородицы.

Кроме того, правящий архиерей республики сообщил, что церковные гуманитарные склады принимают вещи и средства первой необходимости для помощи эвакуированным и пострадавшим.

«Желаю всем нам с вами находиться в руках божиих, пусть господь ведет нас по этой жизни. Нужно полностью довериться богу и не вводить никакие измышления греховного ума по поводу всего грядущего. Если мы с богом, то нам некого и нечего бояться. Мы должны жить со Христом», – заключил в своем обращении Митрополит.