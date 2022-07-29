ДУМ Ивановской области: «Внимание надо направить в регионы с малой численностью татар»

Руководитель региональной национально-культурной автономии татар, руководитель Духовного управления мусульман Ивановской области Фарит Ляпин в преддверии VIII съезда ВКТ рассказал, каких изменений ждут в местной автономии татар.

«Надеюсь, что будут некоторые изменения. Влияние конгресса больше чувствуется в Татарстане и в регионах с большой численностью татар. Поэтому хотелось бы, чтобы внимание уделялось и таким регионам, как наша [область], где татар проживает не очень много», — поделился он с «Татар-информом».

Фарит Ляпин отметил, что в местной диаспоре были бы рады, если бы из Татарстана чаще присылали артистов.

«Сейчас уже не так легко собрать вместе татар, создавать какие-то сильные организации. В регионах обучение татарскому языку тоже хромает. Может быть, нам надо рекламировать передовые регионы, раньше ведь всегда показывали достижения регионов-лидеров», — высказал мнение собеседник агентства.

Менее суток остается до начала программы VIII съезда Всемирного конгресса татар. С 30 июля по 2 августа Татарстан примет 700 делегатов и 250 почетных гостей из 76 регионов России, 266 делегатов и почетных гостей из зарубежных стран и 300 делегатов из районов республики. Подробнее о событии — в материале «Татар-информ».