Дулат-Алеев о Жиганове: «Он вывел татарскую музыку на международный уровень»

Вадим Дулат-Алеев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани отметили 115-летие со дня рождения основателя Казанской государственной консерватории и в целом системы музыкального образования Татарстана – композитора Назиба Жиганова. О роли мастера в истории татарской культуры XX века «Татар-информу» рассказал ректор учреждения Вадим Дулат-Алеев.

Собеседник агентства назвал Жиганова крупнейшим представителем татарской музыкальной культуры прошлого столетия, оставивший обширное наследие за свой полувековой творческий путь.

«Практически все ныне функционирующие организации музыкальной культуры Татарстана <...> обязаны либо своим возникновением, либо своим становлением творческой энергии Назиба Жиганова. Работа, проведенная Жигановым, пожалуй, не имеет аналогов в истории национальных музыкальных культур XX века», – подчеркнул Дулат-Алеев.

Он также отметил вклад Жиганова-композитора в развитие почти всех музыкальных жанров. По оценке ректора Казанской консерватории, благодаря присущему композитору ярко выраженному татарскому музыкальному стилю использованные им академические формы обрели свежесть и новизну.

Кроме того, созданные Жигановым оперы «выдержали испытание» европейскими и ведущими российскими театральными сценами, добавил Дулат-Алеев.

«Огромная заслуга Жиганова состоит в том, что он сделал татарскую музыку способной к свободному диалогу в условиях современного мира <...>. Считаю Жиганова уникальной личностью, потому что он думал не только о своем творчестве, но и о том, чтобы построить систему музыкального образования на многие годы вперед», – заметил ректор консерватории.

К юбилейной дате в вузе запланирована серия мероприятий. Первые события прошли уже в «День Жиганова». В планах – международные Жигановские чтения, постановка оперы «Джалиль» на сцене театра Камала 2 марта и концерты во всех залах консерватории. Главный юбилейный концерт намечен на осень 2026 года, он пройдет в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева.

«И, конечно, мы очень ждем памятник Жиганову рядом с консерваторией!» – заключил Вадим Дулат-Алеев.