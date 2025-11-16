Тысяча концертов в год и рейтинг Forbes: итоги 80-летия Казанской консерватории

Казанская консерватория им. Назиба Жиганова на протяжении 80 лет соединяет самобытную татарскую культуру с мировыми профессиональными стандартами. О важности государственной поддержки для музыкантов, развитии национального стиля и создании медиацентра для сохранения наследия «Татар-информу» рассказал ректор КГК Вадим Дулат-Алеев.





Вадим Дулат-Алеев: «Мы государственная консерватория, и мы решаем те задачи, которые ставит государство»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Люди приходили с фронта и сразу поступали в консерваторию»

– Вадим Робертович, 80 лет назад история консерватории началась не на пустом месте, а на фундаменте Великой Победы. Как вы сегодня ощущаете эту связь – между подвигом страны и долгом искусства?

– Это была очень интересная история: еще не закончилась Великая Отечественная война, а уже выходит распоряжение о создании нового музыкального вуза в стране. Это говорит о том, что искусство занимает очень важное место в жизни любой страны.

История государства и искусство очень тесно связаны. Это неразделимая связь: когда хотят ослабить страну, атакуют ее культуру, пытаются обесценить искусство, чтобы нанести ей урон. Поэтому эта связь самым тесным образом проявляется во всех областях жизни.

Вы знаете, когда мы работали с архивными фотографиями первых лет консерватории, увидели, что каждый второй студент на них в гимнастерке. Люди с фронта приходили и сразу поступали в консерваторию для того, чтобы учиться музыке, – это в том числе офицеры, боевые ветераны.

Поэтому консерватория, которую мы вправе называть ровесницей Победы, этот дух стремления к созиданию, творчеству, обновлению с первых своих дней и до сегодняшнего времени, конечно, сохраняет.

Мы государственная консерватория, и мы решаем те задачи, которые ставит государство.

– Первый ректор Назиб Жиганов создавал консерваторию в непростое послевоенное время. Какие, на ваш взгляд, самые важные принципы и традиции, заложенные им 80 лет назад, живы и актуальны в стенах вуза до сих пор?

– Пожалуй, были заложены два главных принципа, которые соблюдаются в консерватории до сегодняшнего дня. И мы их придерживаемся во всех направлениях деятельности. Первый – это опора на лучшие традиции отечественного профессионального музыкального образования.

Назиб Гаязович Жиганов, наш первый ректор, основатель консерватории, пригласил для преподавания очень известных мастеров, крупных музыкантов из Московской и Ленинградской консерваторий, которые и создали здесь фундамент профессиональных традиций. Затем начали формироваться и развиваться наши собственные профессиональные школы, и через поколения учеников сохраняется высокий уровень профессионализма.

Второй принцип – это интерес к традициям национальных культур. Консерватория с первых дней начала работу над новыми сочинениями в области татарской музыки. К нам начали поступать композиторы из других регионов страны, из других национальных республик.

«Назиб Гаязович Жиганов, наш первый ректор, основатель консерватории, пригласил для преподавания очень известных мастеров, крупных музыкантов из Московской и Ленинградской консерваторий» Фото: © «Татар-информ»

Первый профессиональный композитор Калмыкии, основоположник тувинской композиторской школы – наши выпускники. Огромное количество композиторов из Марийской, Чувашской, Удмуртской республик – и это не говоря уже обо всех композиторах Татарстана.

Вот два наших главных принципа. С одной стороны, надо ориентироваться на лучшие принципы профессионализма. С другой – должна быть открытость для творческих экспериментов, и в первую очередь к новому звучанию, связанному с традициями народов России. Именно этот подход мы сохраняем и развиваем.

Синтез академических традиций и народной культуры

– Юбилей – это время подводить итоги. Что вы, как ректор, считаете главным итогом, самым ценным наследием, которое Казанская консерватория создала за 80 лет?

– За 80 лет работы в консерватории сформированы профессиональные школы: татарская композиторская школа, которой раньше не было, исполнительские школы по всем направлениям деятельности, особая вокальная школа. Те, кто приходил к нам учиться, – первые вокалисты, Ильгам Шакиров, например, – они же приходили с тем слухом, с тем настроем на традицию, который они приняли от татарского народного пения.

И вот когда начинают соединяться академическая школа и традиции, унаследованные от фольклора, от своеобразной национальной манеры исполнения, от особого восприятия мелодии, получается очень интересный синтез.

Поэтому вокальную школу нашей консерватории тоже можно назвать уникальной. Наши певцы исполняют музыку по-особенному: даже когда они поют академические произведения или известные оперные арии, в их манере сохраняется особое мелодическое интонирование и выразительность. Это сложно описать словами, но это все слышат.

«Те, кто приходил к нам учиться, – первые вокалисты, Ильгам Шакиров, например, – они же приходили с тем слухом, с тем настроем на традицию, который они приняли от татарского народного пения» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кроме того, за годы работы к настоящему времени сформировалась полноценная система профессионального музыкального образования. Эта задача была изначальной установкой Назиба Гаязовича Жиганова: после того как консерватория встала на ноги, он выступил с инициативой открытия средней специальной музыкальной школы при ней, а затем – с предложением о создании государственного симфонического оркестра.

На сегодняшний день мы имеем научно-образовательный кластер консерватории, который в нынешнем виде сформировался три года назад. Он объединяет 90 организаций музыкального образования, творческие коллективы и театрально-зрелищные организации – везде работают наши выпускники. Возможность работать вместе с музыкальными школами, музыкальными колледжами и нашими потенциальными работодателями значительно укрепляет систему образования.

Еще один интересный момент – взаимодействие поколений, которое сейчас обрело новое звучание. В последние годы наш коллектив значительно помолодел: несколько заведующих кафедрами младше 40 лет, что соответствует установленным возрастным нормам для молодежи. Такая преемственность традиций позволяет сохранять все лучшее, но при этом не оставаться в прошлом.

На сегодняшний день в консерватории открыты все возможные специальности музыкального образования. В позапрошлом году мы начали прием по новой специальности «традиционные инструменты народов России». Тогда же мы получили право принимать на второе высшее образование бесплатно по композиции и оперно-симфоническому дирижированию.

При этом Казанская консерватория остается единственным музыкальным вузом в регионах страны, обладающим таким правом.

– Расскажите подробнее о принципах работы научно-образовательного кластера консерватории. Как, например, выстроено взаимодействие с детскими музыкальными школами республики? Что удалось привнести в начальную ступень музобразования благодаря этому?

– Музыка – особая сфера, которой необходимо начинать заниматься с детства. Если человек не приобщился к музыке в ранние годы, потом может быть уже поздно. Роль музыкальных школ очень важна – это так называемая предпрофессиональная ступень образования. Да, это не означает, что все выпускники этих школ станут профессиональными музыкантами, – конечно, нет. Но точно им не станет тот, кто не прошел этот этап.

Конечно, в школах исполняют и будут исполнять классику – для этого они и созданы. Но сегодня репертуар стал значительно шире: в него вошло множество произведений татарских и современных композиторов. Знаю, что некоторые школы активно включают в программу аранжировки популярной музыки, понятной и близкой детям – ребенок должен испытывать радость от исполняемых пьес и понимать их.

На сегодняшний день в консерватории открыты все возможные специальности музыкального образования Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом классика, звучащая в школах, – это музыка на все времена, и она остается обязательной частью образовательных программ.

Дважды в год мы проводим выездные собрания кластера в разных районах республики. На них встречаются представители местных школ, обсуждаются насущные вопросы, проводятся мастер-классы – это очень полезная форма взаимодействия.

Мы благодарны Правительству Республики Татарстан за поддержку идеи расширения кластера и за то, что нам удалось включить в него музыкальные школы и работодателей.

– Какая главная цель объединения музыкальных школ в кластер? Это нужно, чтобы на начальном этапе увидеть талантливых детей?

– Таланты можно заметить и без этого. Главная цель – в координации усилий и объединении ресурсов. Вот, например, в рамках кластера проходят концерты фестиваля под названием «Много школ – одна страна». Это возможность для детей из музыкальных школ выступить на сцене большого концертного зала в рамках мероприятий консерватории, пообщаться с другими детьми и музыкантами.

Это очень ценное творческое взаимодействие.

Творческая эстафета поколений

– Казанская консерватория известна во всем мире своими выпускниками. Назовите несколько самых громких имен, которые прославили ее на международной арене, и объясните, в чем их главный успех.

– Есть, конечно, имена международного уровня. София Губайдулина – уникальный композитор современности, всемирно известная выпускница нашей консерватории. Или, например, Олег Лундстрем – получив здесь, в Казани, композиторское образование, он создал великолепный джазовый оркестр. Так российский джаз вышел на академический профессиональный уровень.

«София Губайдулина – уникальный композитор современности, всемирно известная выпускница нашей консерватории» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Есть имена, которые знают, наверное, все татары мира: Ильгам Шакиров, Ренат Ибрагимов, Хайдар Бигичев.

Музыкантам в стране и за рубежом хорошо известны многие наши вокалисты и пианисты. Молодое поколение мобильно – они ярко заявляют о себе в ведущих оркестрах и театрах России. Рузиль Гатин, например, успел поработать в Ла Скала и выступает на других знаменитых площадках. На недавнем юбилейном вечере консерватории выступил Ярамир Низамутдинов – прекрасный солист Мариинского театра, Михаил Казаков – солист Большого театра.

Много имен, возможно, не известных широкой публике, но ярко проявляющих себя на концертной сцене: пианисты Евгений Михайлов, Зульфат Фахразиев, Софья Гуляк, выступающая сейчас за границей. Таких имен множество.

Здесь я бы хотел добавить, что, конечно, нужно стремиться к яркой звездной карьере, но огромное количество наших выпускников – прекрасных музыкантов – играют в оркестрах и преподают в школах по всей России.

Возвращаясь к вопросу о связи искусства и страны – именно эти люди обеспечивают преемственность культуры, хранят профессиональные традиции, способствуют тому, что о русской музыке, о татарской музыке все больше узнают в мире. Возможно, их имена не у всех на слуху, но уверен: там, где они работают, их глубоко уважают.

– За известными именами выпускников всегда стоят их учителя. Расскажите о педагогах-легендах, чьи имена, может, не так знакомы публике, но именно они создали ту самую «татарстанскую школу» музыкантов.

– Спасибо за этот вопрос! Действительно, самое главное в жизни музыканта – встретить своего учителя. Эта традиция идет издавна: на Востоке раньше не было консерваторий, а были учитель и ученик.

Музыка – такая вещь, по книгам ей не научишься. Даже ноты сохраняют не всю информацию, возможную в звучании. То, что остается за скобками записи, – очень важная часть музыкального искусства, она передается от учителя ученику. Не буду перечислять тех, кто сейчас у нас работает, – их очень много. Если кого-то не назову, это будет несправедливо. Расскажу, как работает эта система.

Возьмем основоположников композиторской и педагогической школы – тех, кто начал первым выпускать композиторов в Татарстане: Альберт Леман, Генрих Литинский. Один приехал из Ленинграда, другой – из Москвы.

«Эльмир Низамов – яркий представитель уже нового поколения татарской композиторской школы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Их первый ученик – наш выпускник Анатолий Луппов. Он проработал в консерватории полвека. У него огромное количество выпускников – татарских композиторов, начиная с 1970-х годов. Например, Эльмир Низамов – яркий представитель уже нового поколения татарской композиторской школы. Сейчас у него есть известные ученики, тоже лауреаты композиторских конкурсов.

Вокальное искусство: Екатерина Ковелькова, Константин Цветов – первые приехавшие профессора. Далее – наша выпускница Валентина Лазько, чьи ученики Зиля Сунгатуллина, Венера Ганеева, Клара Хайрутдинова – это цвет татарского оперного искусства.

Так работают школы везде. Поэтому педагог, конечно, очень важен.

В консерватории много ярких педагогов. Мы посвятили памяти выдающихся выпускников и ушедших из жизни педагогов целый номер на юбилейном концерте: на экране сменялись черно-белые портреты под живую музыку скрипки в большом зале. Играл Петр Лундстрем —замечательный скрипач и тоже наследник, продолжатель традиций – его дед Игорь Лундстрем вместе с братом Олегом Лундстремом были среди первых студентов консерватории.

Грант Президента РФ и рейтинг Forbes

– Консерватория уже не первый год входит в рейтинг Forbes, а в этом году поднялась в нем на 48-е место среди всех российских вузов. Также она входит в число получателей гранта Президента РФ. Что, по вашему мнению, стало ключевым фактором для такого признания?

– Консерватория впервые вошла в список Forbes в 2021 году, заняв 91-ю позицию, а сейчас мы поднялись на 48-ю. Мы не можем влиять на эти показатели, поскольку рейтинг составляется на основе объективных данных.

Насколько мне известно, среди критериев – качество академической среды, то есть квалификационный уровень и условия работы профессорско-преподавательского состава, а также репутация среди работодателей.

«Мы регулярно представляем отчеты о нашей деятельности – консерватория проводит более тысячи концертов в год на различных площадках, от камерных выступлений до крупных социально значимых проектов» Фото: © «Татар-информ»

Что касается гранта Президента Российской Федерации для творческих коллективов – он ежегодно выделяется на реализацию творческих проектов, развитие отечественных исполнительских школ и сохранение традиций музыкального и художественного образования.

Мы регулярно представляем отчеты о нашей деятельности – консерватория проводит более тысячи концертов в год на различных площадках, от камерных выступлений до крупных социально значимых проектов. То, что мы из года в год сохраняем статус получателя этого гранта, значит, что вопросов к нашим творческим отчетам не возникает.

«Классическая музыка – это кристалл, сформированный временем»

– Хотелось бы еще поговорить о том, куда движется современное музыкальное образование. Как консерватория – хранитель академических традиций – реагирует на вызовы времени: цифровизацию, новые музыкальные форматы, изменение аудитории, искусственный интеллект? Как удается находить баланс?

– Это сложный, почти философский вопрос. Действительно, баланс необходимо находить. Но классическая музыка – это своего рода кристалл, уже сформированный временем, который сложно повредить.

Классическое искусство продолжает существовать и остается востребованным, потому что никакие технические достижения, будь то компьютерный синтез звука или современные программы, где ноты заменяются квадратиками на экране, не смогут сравниться по силе художественного воздействия с живым исполнением симфонического оркестра.

«Когда восемьдесят музыкантов на разных инструментах музицируют, а слушатели при этом физически присутствуют – это совершенно особая энергетика, уникальное событие» Фото: © «Татар-информ»

Когда восемьдесят музыкантов на разных инструментах музицируют, а слушатели при этом физически присутствуют – это совершенно особая энергетика, уникальное событие. Это производит сильнейшее впечатление, особенно на тех, кто приходит впервые. Чаще всего после концертов мы слышим: «Я не знал, что такое возможно, что музыка может так звучать».

Когда живое звучание классической музыки сопоставляется с записью на пластинке или другим носителем – вопрос о том, что производит большее воздействие, остается открытым.

– В прежних интервью вы говорили о важности перевода аналоговых ценностей в цифровые. Можно ли уже говорить о том, что консерватория создала свою эффективную цифровую экосистему?

– «Цифра» – это, по сути, новый формат хранения данных. Пока он не влияет на содержание музыки. Просто то, что раньше записывалось на пластинки, магнитофонные ленты или в аналоговом формате для телевидения, сейчас переходит в цифровой формат.

Это просто новая форма хранения. Но мы ведем эту работу, потому что нам тоже необходимо сохранять все в современных форматах. Мы оцифровываем огромное количество старых фольклорных записей, которые до сих пор хранятся на магнитофонных пленках. Мы оцифровываем рукописи партитур – их же нужно исполнять, а бумага иногда желтая, старая, уже рассыпающаяся. Все это необходимо сохранить.

Поэтому цифровизация нашего материала, конечно, идет. Но это процесс, который невозможно завершить, ведь и сами цифровые технологии продолжают совершенствоваться.

На пути к собственному музыкальному театру

– Также вы озвучивали идею создания на базе консерватории музыкального театра для практики студентов. Как продвинулась работа в этом направлении?

– Музыкальный театр у нас, можно сказать, есть. Работает оперная студия, которая осуществляет серьезные театральные постановки. В этом году мы впервые поставили оперу Назиба Жиганова «Джалиль» – очень сложное произведение. Мы ее не только подготовили, но и показали на новой сцене театра имени Камала. Спасибо руководству театра за содействие!

Это достаточно смелый проект, и творческие силы у нас есть. Однако, чтобы говорить о полноценном музыкальном театре, ему нужно, конечно, помещение, которого у нас пока нет.

Творческая составляющая музыкального театра сформирована. Вопрос помещения – это уже вопрос будущего, ведь недостаточно просто иметь здание, нужно содержать его, решать множество хозяйственных вопросов. У консерватории есть учредитель со своим бюджетом, поэтому мы не можем просто принять такое решение – это сложный путь. Но я надеюсь, что когда-нибудь мы его пройдем.

– Самое главное, что такие амбиции и желание у вас есть.

– Безусловно. Наши оперные постановки регулярно выезжают на гастроли – мы показывали их в Москве, Ижевске, Ульяновске, Чебоксарах, готовимся к поездке в Белоруссию. География и количество представлений говорят сами за себя.

Уровень этих спектаклей соответствует профессиональному театру – возможно, камерному, но полноценному. Они собирают зрителей, а судя по отзывам публики и профессиональных критиков, вполне себе конкурентоспособны.

Медиацентр для продвижения музыки в цифровую эпоху

– Вадим Робертович, расскажите, какую поддержку консерватории оказывает Татарстан.

– Вернемся к тому, о чем мы с вами говорили в самом начале, – к двум основным принципам, благодаря которым консерватория сформировалась и успешно развивается: высокий профессионализм и внимание к национальной культуре. Следует добавить очень важный третий принцип – все это происходит при неизменной поддержке государства.

И в первую очередь это, конечно, внимание Республики Татарстан с первых лет работы консерватории. Консерватории предоставлены прекрасные здания в центре города – исторические, атмосферные.

Консерватория всегда пользуется вниманием, начиная еще с 1940–50-х годов, когда готовилась первая Декада татарского музыкального искусства в Москве. Поддерживаются яркие музыканты и сейчас – как в период учебы, так и в дальнейшей деятельности. Это очень важный фактор участия государства в развитии классического академического музыкального искусства.

«В юбилейный год мы были удостоены высокой награды – нам вручили орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» Фото: rais.tatarstan.ru

В юбилейный год мы были удостоены высокой награды – нам вручили орден «За заслуги перед Республикой Татарстан». Это в очередной раз показывает: традиция поддержки сохраняется, и мы ее чувствуем.

Музыканты могут быть сильными на сцене, но традиционно они нуждаются в поддержке государства. Иначе им придется играть то, за что легко заплатят, и вся наша музыка уйдет в развлечение. А это, конечно, неправильно.

Мы с вами уже говорили про грант Президента Российской Федерации. Это тоже огромная поддержка, большая ответственность, но также и мощный стимул. Без государственной поддержки консерватория, конечно, работать не сможет.

– Какие крупные проекты и новые цели в планах у консерватории?

– Что касается будущих планов: мы к 80-летию все сохранили, насколько смогли – приумножили, и я бы эту тенденцию и дальше продолжал.

И, конечно, как вы ранее правильно заметили, нам нужно думать о том, как сбалансировать современные технологические реалии и само содержание образования. Это действительно одна из очень важных проблем, поэтому, думаю, в ближайшее время мы начнем формировать медиацентр консерватории.

Он будет разрабатывать программы, позволяющие в условиях современного информационного пространства сохранить наше исполнение, наши концерты. Сейчас выступление прошло, и все исчезло, а важно это сохранять и доносить, в том числе в цифровом пространстве.

В 2026 году консерватория отметит 115-летие Жиганова

– Расскажите о главных событиях юбилейного года. Как консерватория отмечает свой праздник?

– Я уже говорил о постановке оперы Назиба Жиганова «Джалиль», которая открыла фестиваль Казанской консерватории «Ровесница Победы». Здесь прошел целый ряд крупных концертов: мы поставили «Севастопольский вальс» Константина Листова, детскую музыкально-литературную композицию – выступила наша великолепная музыкальная школа. Завершил эту программу консерватории торжественный вечер в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева.

Весь год продолжается большой фестиваль «Созвездие Жиганова». Он объединил выпускников, учеников всех уровней, всех, кто как-то связан с консерваторией, а также коллективы, входящие в ее образовательный кластер Фото: kazancons.ru

Весь год продолжается большой фестиваль «Созвездие Жиганова». Он объединил выпускников, учеников всех уровней, всех, кто как-то связан с консерваторией, а также коллективы, входящие в ее образовательный кластер.

Также у нас был совместный концерт с Государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана под руководством профессора Александра Сладковского и нашим хором. В честь 80-летия консерватории выступал и камерный оркестр La Primavera под руководством уважаемого преподавателя консерватории Рустема Абязова, где играли в том числе ученики его класса.

Так мы и отмечаем – всем сообществом и долгосрочными проектами. Фестиваль «Созвездие Жиганова» завершится в декабре, а дальше мы будем готовиться к 115-летию со дня рождения нашего основателя Назиба Жиганова в следующем году. Думаю, и это событие будет интересным.