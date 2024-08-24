Дуда признал участие польских танков в атаке на Курскую область

Польские танки, переданные Украине, принимают участие в нападении ВСУ на Курскую область. Об этом во время праздника в честь Дня независимости Украины заявил Президент Польши Анджей Дуда. Трансляцию мероприятия вело Польское телевидение.

Ради участия в мероприятиях Дуда прибыл на Украину с неанонсированным визитом. В частности, в ходе поездки он встретился с украинским Президентом Владимиром Зеленским. После этого в беседе с журналистами он признал, что «переданные более года назад из Польши танки PT-91 Twardy сегодня на полях битвы защищают Украину, сражаются в районе Курска».

После этого Дуда объявил, что Варшава продолжит предоставлять военную и политическую помощь Киеву, в частности обещал поддержать его стремление в НАТО и Евросоюз.