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Дуда: Польша передаст первые четыре МиГа-29 Украине уже в ближайшие дни
Польша в ближайшие дни передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 советского производства. Об этом заявил Президент Польши Анджей Дуда после встречи со своим чешским коллегой Петром Павлом, передает РИА Новости.
«Можно смело сказать дословно, что мы направляем МиГи Украине. Мы в запасе имеем их на данный момент более десяти», — заметил польский лидер.
«В первую очередь, дословно в ближайшие дни, мы передаем, насколько я помню, четыре самолета», — пояснил Дуда, уточнив, что остальные МиГи сейчас «проходят сервис», а затем «будут подготовлены и будут успешно переданы».
Политик напомнил, что эти истребители когда-то принадлежали ВВС ГДР. Затем они служили в противовоздушной обороне Польши, но это «последние годы их функционирования». Судя по открытым источникам, речь идет о 22 самолетах МиГ-29А и шести МиГ-29УБ.
Ранее Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что его страна намерена передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех — шести недель. Позднее пообещал отдать МиГи-29 Украине и и. о. Премьер-министра Словакии Эдуард Хегер (у словацких ВВС имеется 11 таких самолетов, обсуждается передача десяти из них).
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