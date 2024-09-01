Дуда назвал абсурдом обвинения в сговоре с Зеленским о терактах на «Севпотоках»

Президент Польши Анджей Дуда опроверг заявления о договоренностях с Владимиром Зеленским по поводу терактов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», назвав их абсурдными. Об этом передает РИА Новости.

«Я воспринял эти заявления в первую очередь бывшего главы немецкой разведки как полный абсурд. Это с одной стороны — со стороны политической», — сказал польский лидер в эфире телеканала Republika.

Он продолжил, что в этом можно усмотреть «какую-то игру, которая ведется вместе с россиянами». Дуда заявил, что Польша остается союзником ФРГ, поэтому такие заявления со стороны немецких чиновников его «поражают и шокируют».

Он обвинил Берлин в том, что тот хотел вести газовый бизнес с Москвой, не оглядываясь на страны Центральной Европы, назвав «Северный поток» и «Северный поток — 2» «не какой-то энергетической безопасностью», а «опасностью для Европы».

По его словам, Москва хотела иметь как можно большую «газовую гегемонию» и монополизировать рынок Европы, а Германия «потирала руки», так как эти газопроводы, минуя Центральную Европу, поставляли бы сырье напрямую «и руку на спусковом крючке держали бы немцы».

Ранее бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг заявил, что между Зеленским и Дудой, вероятно, была договоренность, благодаря которой операция украинских спецслужб по подрыву российских газопроводов получила логистическую поддержку Варшавы.